Netanyahu do të vizitojë Washingtonin javën e ardhshme, do të takohet me Trumpin në Shtëpinë e Bardhë

Lina Altawell
24 korrik 2026•Përditësim: 24 korrik 2026
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, do të udhëtojë në Washington javën e ardhshme me ftesë të presidentit amerikan, Donald Trump, transmeton Anadolu.
Duke cituar një deklaratë nga zyra e kryeministrit, media izraelite Ynet raportoi se Netanyahu do të fluturojë drejt Washingtonit të hënën dhe do të takohet me Trumpin në Shtëpinë e Bardhë të martën, si dhe do të marrë pjesë në funeralin e senatorit amerikan Lindsey Graham.
Më herët, ai kishte anuluar udhëtimin e planifikuar drejt Washingtonit, pasi zyra e tij njoftoi më 16 korrik se funerali “duket se është shtyrë deri në fund të muajit”.