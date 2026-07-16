Netanyahu anulon udhëtimin e planifikuar për në Washington javën e ardhshme

Mohammad Sio
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka anuluar udhëtimin e tij të planifikuar në Washington javën e ardhshme, tha sot zyra e tij, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, zyra tha se funerali i senatorit amerikan Lindsey Graham "duket se është shtyrë deri në fund të muajit".
"Si rezultat, kryeministri nuk do të udhëtojë për në SHBA javën e ardhshme", shtoi ajo.
Transmetuesi publik izraelit KAN raportoi të mërkurën se Netanyahu pritej të nisej për në Washington të shtunën, të takohej me presidentin amerikan Donald Trump të hënën dhe të merrte pjesë në funeralin e Grahamit të martën.
Më vonë të mërkurën, agjencia amerikane e lajmeve Axios, duke cituar një zyrtar të lartë të Shtëpisë së Bardhë, raportoi se asnjë takim midis Trumpit dhe Netanyahut nuk ishte në programin e presidentit për javën e ardhshme.
Anulimi vjen pavarësisht lidhjeve të ngushta SHBA-Izrael, të cilat kohët e fundit janë tendosur nga dallimet mbi politikën rajonale. Trumpi ka bërë thirrje për një tërheqje të Izraelit nga Libani dhe Siria ndërsa Netanyahu ka kundërshtuar një veprim të tillë.