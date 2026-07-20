Ndryshimet klimatike përkeqësojnë ndotjen e ozonit në nivelin e tokës

Şeyma Erkul Dayanç
20 korrik 2026•Përditësim: 20 korrik 2026
Ndryshimet klimatike po kontribuojnë në nivele më të larta të ozonit në nivel tokësor, pavarësisht përmirësimeve në cilësinë e ajrit, tha sot Akademia Zvicerane e Shkencave (SCNAT) në një raport të publikuar, sipas Swissinfo, transmeton Anadolu.
Akademia tha se valët gjithnjë e më të shpeshta të të nxehtit, së bashku me motin e nxehtë, me diell dhe të thatë, po krijojnë kushte që favorizojnë formimin e ozonit pranë tokës.
Ozoni i nivelit të tokës mund të irritojë sistemin e frymëmarrjes, të dëmtojë bimët dhe të kontribuojë në ngrohjen globale, ndryshe nga shtresa e ozonit në atmosferën e sipërme, e cila mbron Tokën nga rrezatimi i dëmshëm ultravjollcë.
SCNAT tha se Zvicra ka reduktuar emetimet e ndotësve që formojnë ozon përmes rregullave më të rrepta mjedisore, por kufijtë e ozonit vazhdojnë të tejkalohen për shkak të proceseve komplekse atmosferike dhe efekteve të ndryshimeve klimatike.
Rikuperimi i shtresës mbrojtëse të ozonit mbetet i ngadaltë, ndërsa emetimet e oksidit të azotit, një substancë që shkatërron ozonin, vazhdojnë të rriten globalisht për shkak të rritjes së përdorimit të plehrave, thuhet në raport.
Sipas akademisë, Zvicra ka rekordin më të gjatë të monitorimit të vazhdueshëm të ozonit në botë, i cili filloi në 1926 dhe tani mbahet nga Zyra Federale e Meteorologjisë dhe Klimatologjisë, MeteoSwiss.