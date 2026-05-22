Ndihmësja e Epsteinit u dha hetuesve 3 emra të rinj të lidhur me rrjetin e dyshuar të abuzimit

Asiye Latife Yılmaz
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Kryetari i Komitetit Mbikëqyrës të Dhomës së Përfaqësuesve, James Comer tha se asistentja e Jeffrey Epsteinit një kohë të gjatë u ka dhënë hetuesve të Kongresit tre emra të rinj të lidhur me rrjetin e dyshuar të abuzimit të Epsteinit, duke e quajtur atë një pistë kyçe në hetim, transmeton Anadolu.
Comer tha se Sarah Kellen, asistentja e Epsteinit një kohë të gjatë, u dha hetuesve të Dhomës së Përfaqësuesve tre emra të pazbuluar më parë gjatë një interviste me dyer të mbyllura të enjten, me një transkript që do të publikohet së shpejti.
"Emrat e rinj, këto janë ato që kemi pritur. Jam më optimist sot sesa kam qenë për një kohë të gjatë", tha Comer.
Kellen, një asistente e Epsteinit një kohë të gjatë, mbetet figurë e diskutueshme për shkak të akuzave se ajo ndihmoi në rekrutimin dhe abuzimin e vajzave, megjithëse ajo e ka përshkruar veten si viktimë të Epsteinit. Disa vëzhgues thonë se roli i saj ishte kompleks, pavarësisht shqyrtimit të mëparshëm të zbatimit të ligjit.
Gjatë dëshmisë me dyer të mbyllura të enjten, Kellen mohoi të ishte bashkëpunëtore e Epsteinit. Ajo tha se ishte abuzuar seksualisht dhe psikologjikisht prej tij, sipas CNN.
Comer tha se dështimi i Departamentit të Drejtësisë për të intervistuar Kellen deri në vitin 2019 tregoi se hetuesit e kishin keqtrajtuar çështjen Epstein. "Sa herë që sjellim dikë në gjyq, dalin më shumë prova se qeveria i zhgënjeu viktimat. Kjo është e qartë", tha Comer dhe shtoi se pasi dëgjoi dëshminë e Kellen, ai beson se ajo ishte viktimë e krimeve të Epsteinit, jo një bashkëpunëtore e mundshme.
Demokrati amerikan, Raja Krishnamoorthi tha se ligjvënësit mund të kërkojnë të thërrasin Kellen për një intervistë tjetër, duke argumentuar se ajo la disa pyetje pa përgjigje gjatë dëshmisë vullnetare të së enjtes.
Një burim i njohur me dëshminë e Kellen tha për CNN se ajo diskutoi për abuzimin e saj të dyshuar nga Epsteini, por nuk pranoi të fliste për abuzimin që përfshinte të tjerët ndërsa tha se nuk ka qenë kurrë dëshmitare e sjelljes së papërshtatshme të presidentit të SHBA-së, Donald Trump dhe beson se ai dhe Epsteini dikur kanë qenë të afërt.