Ndihmësi i Kremlinit: Putin dhe Trump nuk diskutuan për një takim të mundshëm me Zelenskyyn në SHBA

Kanyshai Butun
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Ndihmësi i Kremlinit, Yuri Ushakov, ka bërë të ditur se presidenti rus, Vladimir Putin dhe presidenti amerikan, Donald Trump, nuk kanë diskutuar mundësinë e organizimit të një takimi në SHBA me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë shtetërore ruse të lajmeve Tass, Ushakov tha se Moska nuk ka marrë asnjë propozim lidhur me një takim të tillë.
Komentet e tij erdhën pasi Zelenskyy të hënën tha se ai dhe Trump kishin diskutuar mundësinë e zhvillimit të bisedimeve në SHBA “në një format ku Putini do ta kishte shumë më të vështirë të refuzonte”.
“Do të shohim se çfarë do të dalë prej kësaj. Nëse Rusia e refuzon edhe këtë mundësi, do të nevojitet presion shtesë”, tha Zelenskyy.
Zelenskyy tha gjithashtu se Kievi kishte diskutuar me SHBA-në dhe Francën mundësinë e mbajtjes së bisedimeve me Rusinë në margjinat e Samitit të G7-tës në Evian-les-Bains të Francës, por pretendoi se Putini nuk ishte i gatshëm të merrte pjesë.
“Ne i ofruam Putinit të takohej kudo ku mund të merren vendime reale për t’i dhënë fund luftës. Ai nuk e dëshiron këtë”, tha Zelenskyy.
Veçmas, zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha se Putini nuk kishte marrë një ftesë për Samitin e G7-tës për një takim me Zelenskyyn.
“Sigurisht që jo. Dhe, siç e dini, nuk ka kanale zyrtare mes Moskës dhe Kievit”, tha Peskov.
“Ju e dini se Putini i ka thënë Zelenskyyt gjithçka dhe i ka bërë të gjitha propozimet. Është thënë dhe përsëritur disa herë se, nëse Zelenskyy është i gatshëm të bisedojë në mënyrë të përgjegjshme dhe serioze dhe regjimi në Kiev e di shumë mirë se për çfarë bëhet fjalë, atëherë ai mund të vijë gjithmonë në Moskë, ku do të pritet”, shtoi ai.