Ndeshje miqësore: Goli i futbollistit kosovar Hadergjonaj nuk mjaftoi, Alanyaspor barazon me klubin maqedonas Tikvesh

Mustafa Kurt
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Ekipi i Superligës Turke Trendyol, Corendon Alanyaspor, barazoi 2-2 në ndeshjen miqësore me ekipin FC Tikvesh 1930 Kavadarci nga Maqedonia e Veriut, raporton Anadolu.
Alanyaspori, i cili po vazhdon përgatitjet për sezonin e ri në Burdur, u përball me Tikveshin në Stadiumin MAKU të qytetit Burdur.
Pjesa e parë e ndeshjes përfundoi 1-1 me golat e ndërsjellë të Gjoko Spasovit dhe futbollistit kosovar të Alanyaspor Florent Hadergjonaj nga penalltia.
Në pjesën e dytë të ndeshjes, Spasov shënoi golin e dytë për Tikveshin dhe të dytin personal, ndërsa Alanyaspori u kundërpërgjigj me Duarte.
Ndeshja përfundoi në barazim 2-2.