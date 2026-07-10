Ndahet nga jeta në moshën 87-vjeçare Wally Funk, gruaja më e vjetër që ka udhëtuar në hapësirë

Berk Kutay Gökmen
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Wally Funk, gruaja më e vjetër që ka udhëtuar në hapësirë dhe një aviatore pionere e cila doli vullnetare për Programin e NASA-s për Gratë në Hapësirë të vitit 1961, ka vdekur në moshën 87-vjeçare, transmeton Anadolu.
Sipas zëdhënëses së qytetit Grapevine, Mona Quintanilla të enjten, Funk ndërroi jetë të mërkurën në mbrëmje në shtëpinë e saj në Grapevine të Teksasit, SHBA.
“Wally ishte një banore e dashur e Grapevine-s, arritjet e jashtëzakonshme dhe shpirti bujar e së cilës lanë një trashëgimi të pashlyeshme”, thuhet në postimin në Facebook.
"Qyteti i Grapevine-s njeh me krenari Wally Funk, karriera e jashtëzakonshme e së cilës ka frymëzuar breza të tërë duke thyer barrierat në aviacion dhe eksplorimin e hapësirës. Funk vazhdon të shërbejë si një simbol global i vendosmërisë, këmbënguljes dhe përsosmërisë".
E lindur më 1 shkurt 1939, ajo ia kushtoi jetën aviacionit, duke ndërtuar një karrierë pionere të shënuar nga arritje të shumta. Në vetëm 16-vjeç, ajo u regjistrua në Kolegjin "Stephens në Columbia në Misuri, ku iu bashkua klubit fluturues të grave të shkollës. Sipas Muzeut të Fluturimit "Lonestar" në Hjuston, ajo fitoi licencën e pilotit vitin e ardhshëm.
Pavarësisht se u refuzua nga linjat ajrore edhe pas marrjes së certifikatës së pilotit të transportit ajror, Funk mbeti e vendosur për të pasur sukses. Ajo vazhdoi të bëhej gruaja e parë që shërbeu si inspektore fluturimi për Administratën Federale të Aviacionit dhe më vonë hetuesja e parë femër për Bordin Kombëtar të Sigurisë së Transportit.
Ajo u bë gruaja më e vjetër që udhëtoi në hapësirë në moshën 82-vjeçare gjatë një fluturimi me Jeff Bezos në korrik 2021.