Ndërprerje të energjisë elektrike në disa zona të Kuvajtit pas defektit në linjat e transmetimit

Tarek Chouiref
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Disa zona në mbarë Kuvajtin janë përballur me ndërprerje të energjisë elektrike, pasi sipas autoriteteve të vendit, disa linja të transmetimit të energjisë pësuan defekt, transmeton Anadolu.
Ministria e Energjisë Elektrike, Ujit dhe Energjisë së Rinovueshme njoftoi se ndërprerjet lanë disa zona pa energji elektrike dhe çuan në aktivizimin e planit të reagimit emergjent për të identifikuar shkakun e problemit dhe për të rikthyer furnizimin me energji sa më parë.
Në një përditësim të mëvonshëm, ministria njoftoi se energjia elektrike ishte rikthyer në disa nga zonat e prekura.
Ajo shtoi se ekipet emergjente po vazhdojnë punën për rikthimin e plotë të furnizimit me energji elektrike.