NATO vë në pah rolin strategjik të Turqisë dhe trashëgiminë e Ankarasë në videon promovuese të samitit

Fatma Zehra Solmaz
06 korrik 2026•Përditësim: 06 korrik 2026
NATO ka publikuar një video promovuese përpara Samitit të NATO-s 2026 në Ankara, duke vënë në pah pozitën strategjike të Turqisë, industrinë e mbrojtjes dhe trashëgiminë historike e kulturore të kryeqytetit turk, transmeton Anadolu.
E shpërndarë në llogaritë e aleancës në rrjetet sociale, videoja thotë: “Mirë se vini në Ankara. Me 32 liderë të NATO-s që do të mblidhen këtë javë në kryeqytetin e Turqisë, njihuni me mikpritësen e Samitit të NATO-s 2026”.
Videoja thekson pozitën strategjike të Turqisë në kryqëzimin e Evropës, Azisë dhe Afrikës, duke vënë në dukje kontrollin e saj mbi Ngushticat Turke, që lidhin Detin e Zi me Detin Mesdhe, si një aset kyç për sigurinë globale, tregtinë dhe ndërlidhjen.
Ajo gjithashtu paraqet trashëgiminë historike të Ankarasë, duke theksuar se qyteti ka qenë shtëpi e shumë qytetërimeve të lashta të Anadollit dhe se sot është vendndodhja e muzeve të njohur, universiteteve kryesore dhe Anitkabirit, mauzoleut të Mustafa Kemal Ataturkut.
Në video thuhet se Ataturku e zgjodhi Ankaranë si kryeqytet të Republikës së paraqet për shkak të pozitës së saj qendrore dhe strategjike.
Duke veçuar simitin e famshëm të Ankarasë, videoja shton se kryeqyteti është “shumë më tepër sesa ushqimi ikonik i rrugës dhe historia e jashtëzakonshme”, duke e përshkruar atë si “shtëpia e kompanive më të mëdha të industrisë së mbrojtjes në Turqi dhe një qendër kryesore për inxhinierinë ushtarake dhe teknologjinë e avancuar”.
Aleanca gjithashtu thekson se Turqia është anëtare e NATO-s që nga viti 1952, ka luajtur një rol aktiv brenda aleancës dhe ka ushtrinë e dytë më të madhe të NATO-s.
Videoja vë në pah gjithashtu kontributin e Turqisë në mbrojtjen kolektive të NATO-s, duke përfshirë pamjet nga Kalaja e Ankarasë, Anitkabirit, Muzeun e Qytetërimeve të Anadollit, Kompleksin Presidencial, Bosforin dhe industrinë e mbrojtjes së vendit.