NATO: Reduktimi i rolit ushtarak të SHBA-së në Evropë do ta forcojë aleancën në afat të gjatë

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12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
NATO ka bërë të ditur se reduktimi i planifikuar i mjeteve ushtarake amerikane të caktuara për operacionet në Evropë do ta forcojë aleancën në afat të gjatë, duke ulur varësinë nga një aleat i vetëm dhe duke krijuar një ekuilibër më të qëndrueshëm të përgjegjësive.
Duke iu përgjigjur Anadolu-t në një deklaratë me shkrim, zëdhënësja e NATO-s, Allison Hart konfirmoi se Washingtoni planifikon të reduktojë disa mjete ajrore dhe detare të caktuara për operacionet e NATO-s në Evropë.
“Planet mbrojtëse të NATO-s përcaktojnë forcat dhe kapacitetet që na nevojiten. Modeli i Forcës së NATO-s është korniza gjithëpërfshirëse për vënien në dispozicion të forcave kombëtare për aleancën”, tha Hart.
Ajo tha se aleanca historikisht është mbështetur në masë të madhe te forcat dhe kapacitetet amerikane, duke shtuar se ekuilibri i përgjegjësive mund të ndryshojë teksa aleatët evropianë dhe Kanadaja rrisin shpenzimet për mbrojtje dhe zhvillojnë kapacitete shtesë.
"Ky ndryshim forcon planet mbrojtëse të NATO-s duke reduktuar varësinë e tepruar nga një aleat dhe pasqyron një ndryshim më të gjerë që po ndodh brenda aleancës. Bëhet fjalë për vendosjen e NATO-s mbi një bazë më të qëndrueshme për dekadat e ardhshme", tha Hart.
Komentet erdhën pas një raporti të gazetës "The New York Times", e cila duke cituar dy zyrtarë të lartë evropianë raportoi se SHBA-ja planifikon të reduktojë ndjeshëm numrin e avionëve dhe anijeve luftarake të caktuara për operacionet e NATO-s në Evropë.
Sipas raportit, numri i avionëve luftarakë amerikanë F-16 dhe F-15E të caktuar për NATO-n do të reduktohet nga rreth 150 në 100 ndërsa numri i avionëve të mbikëqyrjes detare do të ulet nga 26 në 15. Tetë avionë për furnizim me karburant në ajër pritet gjithashtu të tërhiqen plotësisht.
Raporti shtoi se njëri nga dy grupet e bombarduesve të caktuar më parë për mbrojtjen evropiane do të zhvendoset në një rajon tjetër ndërsa një nëndetëse e pajisur me raketa dhe një aeroplanmbajtëse do të vendosen gjithashtu në zona të tjera.