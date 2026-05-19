NATO: Një shtyllë më e fortë evropiane mund të hapë rrugën për rishpërndarje graduale të forcave amerikane

Melike Pala
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Komandanti më i lartë ushtarak i NATO-s në Evropë, Alexus Grynkewich, ka deklaruar se një rol më i fortë evropian brenda aleancës do t’i lejonte SHBA-së të reduktojë gradualisht praninë e saj ushtarake në kontinent, raporton Anadolu.
“Teksa shtylla evropiane e aleancës bëhet më e fortë, kjo i lejon SHBA-së të zvogëlojë praninë e saj në Evropë dhe të kufizohet në ofrimin vetëm të atyre kapaciteteve kritike që aleatët ende nuk mund t’i sigurojnë”, tha gjenerali Grynkewich, komandant suprem i Forcave Aleate në Evropë, për gazetarët pas një seance të Komitetit Ushtarak të NATO-s me shefat e mbrojtjes.
“Dhe kështu duhet të presim një rishpërndarje të forcave amerikane me kalimin e kohës, ndërsa aleatët ndërtojnë kapacitetet e tyre”, shtoi ai.
Grynkewich tha se çdo reduktim i ardhshëm do të lidhej me rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes nga aleatët evropianë dhe përmbushjen e objektivave të kapaciteteve të dakorduara në samitet e NATO-s.
Ai theksoi se procesi do të zhvillohej gradualisht dhe brenda disa vitesh, jo sipas një afati të fiksuar.
Deklaratat erdhën ndërsa Grynkewich konfirmoi se 5.000 trupa amerikane do të tërhiqen nga Evropa sipas planeve të njoftuara nga presidenti amerikan, Donald Trump, përfshirë forca nga një brigadë e blinduar me rotacion.
Megjithatë, ai argumentoi se kjo lëvizje nuk do të ndikojë në aftësinë e NATO-s për të zbatuar planet rajonale të mbrojtjes, duke theksuar se aleatët evropianë kanë forcuar ndjeshëm kapacitetet e tyre ushtarake konvencionale.
Grynkewich tha se ky pozicion i përforcuar i lejon Washingtonit të zhvendosë burime drejt “prioriteteve të tjera globale”.
Ai shtoi se tensionet në Lindjen e Mesme mbeten shqetësuese, veçanërisht sa i përket sigurisë detare në Ngushticën e Hormuzit.
Megjithatë, Grynkewich theksoi se çdo rol i mundshëm i NATO-s në Ngushticën e Hormuzit do të kërkonte miratim politik nga anëtarët e aleancës.
Kryetari i Komitetit Ushtarak të NATO-s, admirali Giuseppe Cavo Dragone, nga ana e tij, tha se aleanca përballet me një mjedis sigurie gjithnjë e më kompleks dhe bëri thirrje për përshpejtim të përpjekjeve për forcimin e parandalimit dhe gatishmërisë.
“Ne nuk jemi në luftë, por nuk jemi as në paqe. Prandaj duhet të dyfishojmë përpjekjet tona për të fokusuar investimet në mbrojtje në përputhje me zotimet tona”, tha ai.
Duke iu përgjigjur pyetjeve mbi propozimet për një ushtri evropiane, Dragone e hodhi poshtë idenë, por theksoi komplementaritetin mes NATO-s dhe BE-së.
“Ne jemi komplementarë nga dizajni dhe duhet të vazhdojmë kështu, për të shmangur duplikimin, humbjen e parave, kohës dhe energjisë”, tha ai.