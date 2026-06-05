NASA urdhëron astronautët në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës të strehohen për shkak të një rrjedhjeje ajri

Berk Kutay Gökmen
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
NASA i ka urdhëruar astronautët në bordin e Stacionit Ndërkombëtar të Hapësirës (ISS) të strehohen dhe të përgatiten për një evakuim të mundshëm për shkak të shqetësimeve mbi një rrjedhje ajri, transmeton Anadolu.
“Tuneli i transferimit të modulit shërbyes Zvezda, i njohur si PrK, ka pësuar çarje dhe rrjedhje prej kohësh dhe ato janë zbutur sa më shumë që ka qenë e mundur deri tani nga Roscosmos. Këto çarje kanë qenë gjithmonë një shqetësim që NASA i monitoron nga afër”, shkroi zëdhënësja e NASA-s, Bethany Stevens, në platformën sociale amerikane X.
Katër nga shtatë anëtarët e ekuipazhit të stacionit u udhëzuan nga kontrolli i misionit të NASA-s të kalonin në anijen SpaceX Crew Dragon të lidhur me ISS, duke veshur kostumet hapësinore.
“Si masë paraprake, NASA ka udhëzuar të gjithë katër anëtarët e misionit Crew-12 të SpaceX dhe astronautin e NASA-s Chris Williams të kalojnë në një nivel më të lartë sigurie në anijen Dragon, ndërsa riparimi është në zhvillim”, shtoi Stevens.
Ajo tha se Roscosmos, agjencia ruse e hapësirës, është planifikuar të kryejë punimet e riparimit sot.
“NASA dhe Roscosmos kanë punuar për të përcaktuar shkakun e çarjeve, dhe Roscosmos po e menaxhon problemin përmes masave operative dhe riparimeve të pjesshme periodike”, shtoi ajo.
“Ne vazhdojmë të punojmë me homologët tanë rusë, së bashku me pjesën tjetër të komunitetit ndërkombëtar që mbështet stacionin hapësinor, për të arritur një zgjidhje më të qëndrueshme”, tha ajo.