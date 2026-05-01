Nëntë viktima nga përmbysja e një varke në Indinë qendrore

Ahmad Adil
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Numri i viktimave nga përmbysja e një varke në shtetin qendror indian Madhya Pradesh është rritur në nëntë, njoftuan zyrtarët, transmeton Anadolu.
Ngjarja ndodhi në rezervuarin e digës Bargi, në distriktin Jabalpur të shtetit, të enjten, kur anija turistike u përmbys për shkak të një stuhie të papritur. Që atëherë, një operacion i madh shpëtimi është në zhvillim.
Atul Singh, një zyrtar i lartë i policisë, tha se pesë trupa të tjerë u gjetën në mëngjes, duke e çuar numrin e përgjithshëm të viktimave në nëntë. Ai bëri të ditur se personeli i Ushtrisë indiane ka mbërritur në vendngjarje për t'iu bashkuar operacionit të shpëtimit.
Singh tha se disa trupa besohet se janë ende të bllokuar brenda, por shtoi se numri i saktë mbetet i paqartë për shkak të dukshmërisë së dobët.
"Deri më tani rreth 28 persona janë shpëtuar të sigurt" tha ai, duke shtuar se gjashtë të tjerë besohet se janë të zhdukur.