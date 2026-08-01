Nëntë të vrarë dhe 28 të plagosur në sulmin rus në kryeqytetin e Ukrainës

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
01 gusht 2026•Përditësim: 01 gusht 2026
Të paktën nëntë persona u vranë dhe 28 të tjerë u plagosën nga një sulm rus ndaj kryeqytetit të Ukrainës, Kiev, tha të shtunën kryetari i bashkisë së qytetit, transmeton Anadolu.
“Nëntë persona u vranë në kryeqytet si pasojë e sulmit të armikut”, shkroi në Telegram kryebashkiaku i Kievit, Vitaliy Klitschko, duke iu referuar Rusisë.
Ai tha se 28 banorë të Kievit u plagosën, përfshirë katër fëmijë.
Sipas Klitschkos, 17 nga të plagosurit ndodhen të shtruar në spital, ndërsa të tjerët morën ndihmë mjekësore ambulatore ose në vendngjarje.
Kryebashkiaku nuk dha detaje të mëtejshme për sulmin, përfshirë llojin apo numrin e mjeteve të përdorura.
Verifikimi i pavarur i sulmeve dhe zhvillimeve të lidhura me konfliktin mbetet i vështirë për shkak të luftës në vazhdim, e cila tashmë ka hyrë në vitin e saj të pestë.