Nëntë policë të vrarë në një sulm në veriperëndim të Pakistanit

Amir Latif Arain
30 korrik 2026•Përditësim: 30 korrik 2026
Të paktën 9 policë u vranë në një sulm në një pikë kontrolli sigurie në veriperëndim të Pakistanit, transmeton Anadolu.
Incidenti i fundit në një varg sulmesh ndaj forcave të sigurisë ndodhi në rrethin Hangu të provincës veriperëndimore Khyber Pakhtunkhwa pranë kufirit me Afganistanin të mërkurën mbrëma, tha një deklaratë nga selia e policisë e provincës.
28 policë të tjerë u plagosën nga të shtënat intensive, ndërsa 15 sulmues u vranë gjithashtu nga zjarri hakmarrës.
Policia akuzoi "Fitna al Khawarij", një term që shteti përdor për "terroristët" që i përkasin grupit të ndaluar Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), për kryerjen e sulmit.
TTP ka qenë prej kohësh e përfshirë në sulme ndaj forcave të sigurisë dhe instalimeve qeveritare në Pakistanin veriperëndimor dhe jugperëndimor.
Ministri i Brendshëm, Mohsin Naqvi dënoi ashpër sulmin, duke u shprehur ngushëllimet e tij familjeve të zyrtarëve të vrarë.
Pakistani ka parë një rritje të sulmeve në Khyber Phaktunkhwa dhe provincat jugperëndimore të Balochistanit.