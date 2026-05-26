Nëntë palestinezë të vrarë në sulmet izraelite në Gaza në prag të Kurban Bajramit

Şahin Demir
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Tre palestinezë të tjerë u vranë në një sulm izraelit në Rripin e Gazës, duke e çuar numrin e viktimave të së martës në nëntë, në prag të festës myslimane të Kurban Bajramit dhe mes shkeljeve të vazhdueshme të një armëpushimi në fuqi, thanë burime mjekësore, transmeton Anadolu.
Sulmet kishin në shënjestër një ndërtesë banimi që përmbante dyqane, çatinë e një ndërtese tjetër banimi në zonën më të ngarkuar tregtare të Qytetit të Gazës, një automjet civil dhe një grumbull civilësh në Gazën qendrore dhe jugore.
Në sulmin më të fundit, tre palestinezë, përfshirë një grua, u vranë dhe 20 të tjerë u plagosën pasi avionët luftarakë izraelitë goditën një ndërtesë banimi në lagjen jugore Rimal, në perëndim të Qytetit të Gazës, thanë burimet.
Dëshmitarët thanë se ndërtesa ndodhej në një nga zonat tregtare më të mbipopulluara të Qytetit të Gazës në prag të Kurban Bajramit.
Ata shtuan se avionët izraelitë hodhën disa raketa mbi ndërtesë, duke shkaktuar shkatërrime të mëdha në zonë.
Pesë palestinezë të tjerë u plagosën në një sulm izraelit që kishte në shënjestër çatinë e një ndërtese banimi në lagjen Rimal, sipas burimeve.
Më herët, dy palestinezë u vranë dhe disa të tjerë u plagosën në një sulm që kishte në shënjestër një automjet civil në perëndim të Khan Younisit në Gazën jugore.
Një burim mjekësor tha se trupat e dy viktimave mbërritën në Kompleksin Mjekësor Nasser me djegie të rënda dhe nuk mund të identifikoheshin menjëherë.
Dëshmitarët thanë se një dron izraelit goditi një automjet civil Hyundai Tucson pranë rrethrrotullimit Abu Alaa në zonën Al-Mawasi të Khan Younisit.
Para kësaj, katër palestinezë u vranë në një sulm izraelit që goditi një grumbull civilësh në lindje të kampit të refugjatëve Maghazi në Gazën qendrore.
Burime mjekësore thanë se trupat e katër viktimave dhe disa të plagosur u transferuan në Spitalin e Dëshmorëve Al-Aksa në Deir al-Balah pas sulmit.
Në agim, një grua palestineze u plagos nga zjarri i ushtrisë izraelite pasi u goditën tendat e personave të zhvendosur në zonën e thertores turke në Khan Younis, sipas një burimi mjekësor në Spitalin Nasser.
I njëjti burim më vonë njoftoi vdekjen e një vajze 14-vjeçare nga plagët e marra në një sulm izraelit të së hënës që kishte në shënjestër tendat e personave të zhvendosur në kampin Ghaith në zonën Al-Mawasi në perëndim të Khan Younisit.
Ai sulm kishte vrarë më parë dy gra palestineze, përfshirë një fëmijë, dhe kishte plagosur 30 të tjerë, shumica fëmijë dhe gra.
Dëshmitarë thanë gjithashtu se anije detare izraelite hapën zjarr drejt brigjeve të Rafahut dhe Khan Younisit pa raportime të menjëhershme për të plagosur.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, shkeljet e vazhdueshme të marrëveshjes së armëpushimit që nga tetori i kaluar kanë vrarë 906 palestinezë dhe kanë plagosur 2.747 të tjerë deri të martën.
Izraeli ka vrarë më shumë se 72.000 njerëz dhe ka plagosur mbi 172.000 në dy vite ofensivë të ashpër që nga tetori 2023, e cila ka shkaktuar gjithashtu shkatërrim të gjerë që ka prekur 90 për qind të infrastrukturës civile.