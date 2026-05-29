Nëntë palestinezë të plagosur në sulmet izraelite në Gaza

Şahin Demir
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
Nëntë palestinezë u plagosën në sulme të ndara izraelite në të gjithë Rripin e Gazës që nga mëngjesi, mes shkeljeve të vazhdueshme të marrëveshjes së armëpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor 2025.
Në incidentin e fundit, burimet mjekësore thanë për Agjencinë Anadolu se një grua palestineze u plagos rëndë nga të shtënat me armë zjarri izraelite pranë hyrjes në kampin e refugjatëve Bureij në Gazën qendrore.
Burimet shtuan se një tjetër palestinez u plagos nga të shtënat me armë zjarri izraelite pranë urës Wadi Gaza në pjesën qendrore të enklavës.
Burimet lokale thanë se automjetet ushtarake izraelite përparuan pranë urës Wadi Gaza përgjatë rrugës Salah al-Din dhe hapën zjarr drejt palestinezëve në zonë.
Në një incident të veçantë, ushtria izraelite bombardoi oborrin e një shtëpie në zonën e Bllokut 9 të kampit të refugjatëve Bureij, megjithëse nuk u raportuan menjëherë viktima.
Më herët të premten, burime mjekësore thanë se shtatë palestinezë u plagosën, me plagë që varionin nga të moderuara në të rënda, në një sulm ajror izraelit në Qytetin e Gazës.
Dëshmitarët thanë se një helikopter izraelit goditi depot tregtare të vendosura poshtë ndërtesës Haraz pranë stadiumit Yarmouk në qendër të qytetit të Gazës, duke shkaktuar lëndime.
Në një deklaratë të veçantë, Drejtoria e Mbrojtjes Civile e Gazës tha se ekipet e saj shuan një zjarr që shpërtheu në vend pas sulmit.
Në një incident tjetër, burimet lokale thanë se forcat detare izraelite hapën zjarr me mitraloz dhe bombarduan anije peshkimi dhe vijën bregdetare të qytetit të Gazës.
Artileria izraelite gjithashtu bombardoi zonat lindore të lagjes Al-Tuffah në qytetin lindor të Gazës, të shoqëruara me të shtëna nga automjete ushtarake, megjithëse nuk u raportuan menjëherë viktima.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, 922 palestinezë janë vrarë dhe 2.786 janë plagosur në shkeljet izraelite të marrëveshjes së armëpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor 2025.
Fushata ushtarake e Izraelit në Gazë, e nisur më 8 tetor 2023, ka vrarë më shumë se 72.800 palestinezë dhe ka plagosur mbi 172.800 të tjerë, sipas autoriteteve palestineze.