Nënpresidenti Vance thotë se SHBA-ja "po bën progres" në marrëveshjen me Iranin

Rabia İclal Turan
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Nënpresidenti amerikan JD Vance tha sot se Washingtoni po “bën progres” në negociatat me Iranin, ndërsa theksoi vijën e kuqe të presidentit amerikan Donald Trump se Teherani nuk duhet të ketë kurrë armë bërthamore, transmeton Anadolu.
“Kalova një pjesë të mirë të mëngjesit në telefon me Jared Kushner dhe Steve Witkoff, si dhe me një numër miqsh tanë në botën arabe. Mendoj se po bëjmë progres”, u tha Vance gazetarëve kur u pyet nëse SHBA-ja vazhdon të angazhohet me iranianët pasi Trump e quajti përgjigjen e Teheranit “krejtësisht të papranueshme”.
“Pyetja themelore është nëse po bëjmë mjaftueshëm progres për të përmbushur vijën e kuqe të presidentit. Dhe vija e kuqe është shumë e thjeshtë. Ai duhet të ndihet i sigurt se kemi vendosur një sërë masash mbrojtëse që Irani të mos ketë kurrë armë bërthamore”, tha Vance.
“Mendoj se kemi bërë progres në Pakistan, por kemi bërë edhe më shumë që atëherë”, shtoi ai.
“Presidenti na ka orientuar tani drejt rrugës diplomatike dhe kjo është ajo ku jam i fokusuar”, tha ai më tej.
I pyetur për deklaratat e Trumpit se ai nuk mendon për “situatën financiare të amerikanëve” gjatë negociatave me Iranin, Vance u përgjigj: “Mendoj se kjo është një keqinterpretim i asaj që tha presidenti”.
“Jam dakord me presidentin. Irani nuk duhet të ketë armë bërthamore. Natyrisht jemi të angazhuar në një proces diplomatik shumë agresiv dhe intensiv për t’u siguruar që kjo të mos ndodhë”, shtoi ai.
Vance tha se qëllimi përfundimtar është t’u jepet amerikanëve garancia se Irani nuk do të sigurojë kurrë armë bërthamore, duke e përshkruar rrugën aktuale diplomatike si opsionin e zgjedhur nga presidenti për momentin.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar kundërpërgjigje nga Teherani ndaj Izraelit dhe aleatëve të Washingtonit në Gjirin Persik, si dhe mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhojnë një marrëveshje afatgjatë. Armëpushimi më vonë u zgjat pa afat nga presidenti amerikan Donald Trump.
Të dielën, Irani i dërgoi Pakistanit përgjigjen e tij ndaj një propozimi amerikan për përfundimin e luftës, por Trump e hodhi poshtë atë duke e quajtur “krejtësisht të papranueshme”.