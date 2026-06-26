Nënpresidenti amerikan: Skandali Watergate sot do të ishte thjesht një lajm 12-orësh

Merve Berker
26 qershor 2026•Përditësim: 26 qershor 2026
Zëvendëspresidenti i SHBA-së, JD Vance, tha se skandali Watergate që çoi në dorëheqjen e Presidentit Richard Nixon do të kishte qenë vetëm "një lajm 12-orësh" në mjedisin e sotëm mediatik, transmeton Anadolu.
Duke folur të enjten në Bibliotekën Presidenciale Richard Nixon në Yorba Linda, Kaliforni, Vance tha se trashëgimia e Nixon "po shijon pak një rilindje" dhe krahasoi përvojën e ish-presidentit me atë të Presidentit Donald Trump, sipas NBC News.
"Nëse Watergate do të ndodhte nesër, do të ishte si një lajm 12-orësh. Ideja se kjo do të kishte rrëzuar një presidencë është e çmenduri", citoi media të ketë thënë Vance.
Më tej ai shtoi se “Nëse shikoni historinë se si shteti i thellë rrëzoi Richard Nixon, nuk është aspak e ndryshme nga ajo që të njëjtat grupe njerëzish, të njëjtat institucione u përpoqën t'i bënin Donald Trumpit në administratën e parë Trump”.
Vance gjithashtu vuri në dukje ato që ai i përshkroi si ngjashmëri mes tij dhe Nixon.
“Senator i ri, zëvendëspresident, shkruan disa libra më të shitur (bestseller), urrehet nga media,” tha ai duke vënë theksin se kjo "Tingëllon si JD Vance. Më ka pëlqyer gjithmonë Richard Nixon".
Zëvendëspresidenti amerikan i bëri komentet gjatë promovimit të librit të tij të ri, "Kungimi", gjatë një ngjarjeje që preku gjithashtu udhëtimin e tij fetar dhe pikëpamjet politike.
Nixon, presidenti i 37-të i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dha dorëheqjen në vitin 1974 gjatë mandatit të tij të dytë në detyrë pas skandalit Watergate.