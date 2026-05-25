Në tregun më të madh të deveve në Egjipt, shitësit i tërheqin klientët me vargje dhe këngë

Në tregun më të madh të deveve në Egjipti, në Burkash, ku para festës së Kurban Bajramit po përjetohen ditë të ngarkuara, shitësit tërheqin klientët duke kënduar vargje popullore.
Burkash është një nga tregjet më të rëndësishme në Egjipt për ata që preferojnë mish deveje gjatë Kurban Bajramit.
I vendosur në veriperëndim të qytetit Giza, larg qendrës së qytetit, tregu i deveve në Burkash po përjeton ditë shumë të ngarkuara para festës së Kurban Bajramit.
Ky treg, një nga më të vjetrit e deveve në Lindjen e Mesme, po mbushet me qytetarë nga i gjithë Egjipti që vijnë për të blerë deve për kurban.
– Shitjet bëhen përmes ankandit dhe pazareve
Në tregun që organizohet të premteve dhe të dielave, shitjet zhvillohen përmes ankandit dhe negociatave të drejtpërdrejta.
Përveç deveve vendase, në treg shiten edhe deve të sjella nga Libia dhe Sudani.
Sipas të dhënave të Ministrisë së Bujqësisë së Egjiptit, në Burkash shiten rreth 150 mijë deve në vit. Delet që sillen në treg fillimisht kalojnë kontrollin veterinar dhe më pas nxirren në shitje.
Pas kontrollit, ato shiten në vend ose transportohen në tregje të tjera në qytete të ndryshme të vendit.
– Me këngë dhe valle për të tërhequr klientë
Devetë ekspozohen në hapësira të hapura, ndërsa disa shitës këndojnë vargje, të tjerë i zbukurojnë devetë, dhe disa madje kërcejnë për të tërhequr klientët.
Shitësit garojnë mes vete për të fituar blerës, ndërsa fëmijët që vizitojnë tregun me prindërit e tyre bëjnë fotografi me devetë.
– Pesha e deveve varion nga 300 deri në 700 kilogramë
Kryetari i Sindikatës së Fermerëve të Egjiptit, Husejin Abdurrahman Ebu Saddam, tha për Anadolu se Burkash është tregu më i rëndësishëm i deveve në vend dhe një destinacion kryesor për adhuruesit e mishit të devesë.
Ai shtoi se pesha e deveve varion nga 300 deri në 700 kilogramë, dhe se shitjet e tyre si kurban janë më të ulëta krahasuar me bagëtitë e tjera të mëdha dhe të vogla.
– Çmimet ndryshojnë sipas peshës dhe llojit
Shitësi i deveve Halid Sejid tha se në Burkash ka lloje të ndryshme deveje vendase dhe të importuara, dhe se çmimet ndryshojnë sipas peshës dhe racës.
Ai shpjegoi se devetë duhet të jenë të paktën pesë vjeç për t’u përdorur për kurban, dhe se çmimet e tyre fillojnë nga 1.500 dollarë dhe mund të arrijnë deri në 3.500 dollarë.