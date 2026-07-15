Në Sheshin e Revolucionit në Teheran u vendos një banderolë ku Trumpi paraqitet në arkivol

Tolga Akbaba
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Në kryeqytetin e Iranit, Teheran, u vendos një banderolë gjigante ku presidenti i SHBA-së, Donald Trump, paraqitet i shtrirë në një arkivol të zi, raporton Anadolu.
Në banderolën gjigante të vendosur në Sheshin e Revolucionit, një nga pikat më të rëndësishme të kryeqytetit, barrierat prej betoni me ngjyrë të zezë, të përdorura gjatë ceremonisë së mbajtur në Xhaminë Imam Khomeini Musalla për ish-udhëheqësin iranian Ali Khamenei dhe mbi të cilat qytetarët kishin shkruar me shkumës, paraqiten në formën e arkivoleve, ndërsa presidenti amerikan Trump është paraqitur simbolikisht brenda njërit prej tyre.
Mbi muret e paraqitura si arkivole shfaqen mbishkrimet: "Ne do ta vrasim Trumpin" dhe "Vdekje Trumpit".