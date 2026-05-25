Në Poloni ngrihet padi kundër zyrtarëve izraelitë për krime të dyshuara në Gaza

Necva Taştan Sevinç
25 Maj 2026•Përditësim: 25 Maj 2026
Fondacioni Hind Rajab tha të hënën se në Poloni është ngritur një padi penale kundër zyrtarëve të lartë politikë dhe ushtarakë izraelitë për akuzat për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Rripin e Gazës, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, grupi tha se padia iu dorëzua Zyrës së Prokurorit të Qarkut të Wroclaw nga të mbijetuarit polako-palestinez Amjad Agha dhe Ahmed Elsaftawy në bashkëpunim me Iniciativën Polako-Palestineze për Drejtësi KAKTUS dhe anëtarët e Flotiljes Globale "Sumud".
Sipas fondacionit, padia përmend ish-ministrin izraelit të Mbrojtjes, Yoav Gallant, ish-ministrin e Jashtëm izraelit, Israel Katz, ish-ministrin e Jashtëm Eli Cohen, ish-shefin ushtarak, Herzi Halevi, shefin aktual të ushtrisë, Eyal Zamir dhe zyrtarë të tjerë ushtarakë izraelitë.
Padia pretendon se zyrtarët "krijuan dhe mirëmbajtën një krizë humanitare të projektuar për të shkatërruar fizikisht popullsinë civile palestineze në Gaza" pas ngjarjeve të 7 tetorit.
Sipas padisë, autoritetet izraelite vendosën kushte rrethimi, shënjestruan personelin dhe infrastrukturën humanitare, sulmuan konvojet e ndihmave, shkatërruan infrastrukturën civile dhe penguan ndihmën humanitare që hynte në Gaza.
Padia iu referua gjithashtu misionit të Flotiljes Globale "Sumud 2025", i cili thuhet se përfshinte 42 anije që transportonin më shumë se 300 ton furnizime humanitare, duke përfshirë ushqim, ilaçe dhe formulë për foshnje.
Fondacioni Hind Rajab tha se ankesa u paraqit sipas Nenit 110 të kodit penal të Polonisë, i cili u lejon gjykatave polake të ushtrojnë juridiksion mbi krimet e kryera jashtë vendit kundër qytetarëve polakë.
Aga, i diplomuar në Universitetin e Teknologjisë në Lodz, tha se humbi 231 të afërm gjatë luftës në Gaza.
"Izraeli ka varrosur në Gaza jo vetëm shtëpitë, shkollat, spitalet dhe universitetet tona. Ai gjithashtu ka varrosur gjuhën me të cilën ne mund ta përshkruanim humbjen tonë", tha ai.
Elsaftawy, një kirurg plastik, tha se 34 nga të afërmit e tij vdiqën gjatë konfliktit, përfshirë motrën e tij, e cila tha se vdiq për shkak të kequshqyerjes dhe kushteve humanitare që rezultuan nga bllokada.
"Ky njoftim nuk është një gjest politik, por një përpjekje për të kërkuar të vërtetën dhe llogaridhënien", tha ai.
Padia argumenton se zyrtarët izraelitë nuk mund të pretendojnë imunitet funksional në rastet që përfshijnë krime të dyshuara ndërkombëtare, duke cituar parimet e Nurembergut dhe precedentët ligjorë ndërkombëtarë.
Fondacioni Hind Rajab tha se ka paraqitur më shumë se 90 ankesa ligjore në 30 juridiksione në lidhje me krime të dyshuara të kryera kundër palestinezëve.
Sipas Programit Botëror të Ushqimit, afërsisht 1.6 milion njerëz në Gaza - që përfaqësojnë 77 për qind të popullsisë - përballen me pasiguri të rëndë akute ushqimore, duke përfshirë më shumë se 100.000 fëmijë dhe 37.000 gra shtatzëna dhe që ushqejnë me gji.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, më shumë se 880 persona janë vrarë dhe mbi 2.645 të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite që nga shpallja e armëpushimit midis Izraelit dhe Hamasit më 10 tetor 2025.
Marrëveshja kishte për qëllim të ndalonte luftën dyvjeçare të Izraelit e cila sipas shifrave të cituara në raport ka vrarë më shumë se 72.000 persona - shumica prej tyre gra dhe fëmijë - ka plagosur më shumë se 172.000 njerëz dhe ka shkaktuar shkatërrime të gjera që prekin afërsisht 90 për qind të infrastrukturës civile që nga tetori 2023.