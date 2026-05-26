Në parlamentin e Australisë mbahet protestë kundër trajtimit nga Izraeli të aktivistëve të flotiljes së Gazës

Islam Uddin
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Aktivistët organizuan një protestë brenda parlamentit të Australisë të martën kundër trajtimit të anëtarëve të Flotiljes Globale "Sumud" që u përpoqën të dërgonin ndihma në Gaza dhe i bënë thirrje qeverisë australiane të vendosë sanksione ndaj Izraelit, raportuan mediat lokale, transmeton Anadolu.
Demonstruesit u mblodhën në Marble Holl, duke u gjunjëzuar me duart pas shpine në një akt simbolik që synonte të portretizonte ndalimin e aktivistëve të flotiljes nga autoritetet izraelite, raportoi ABC News.
Ata bërtitën "Sanksiononi Izraelin!" dhe akuzuan kryeministrin Anthony Albanese dhe ministren e Jashtme, Penny Wong, se ishin "bashkëpunëtorë në gjenocid", ndërsa oficerët e sigurisë i shoqëruan ata nga ndërtesa.
Protesta vjen pas një polemike në rritje mbi trajtimin e aktivistëve të përfshirë në flotilje.
Disa aktivistë, përfshirë australianë, kanë pretenduar keqtrajtim nga autoritetet izraelite, me akuza që variojnë nga rrahjet deri te sulmet seksuale gjatë ndalimit.
Çështja mori vëmendje më të gjerë pasi ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, postoi një video në mediat sociale javën e kaluar ku dukej se tallte aktivistët e ndaluar të flotiljes ndërsa oficerët shtynin dhe zvarrisnin disa prej tyre, duke marrë dënim global.
Protesta vjen disa ditë pasi Flotilja Globale "Sumud" tha se Izraeli kishte sekuestruar të 50 anijet që përpiqeshin të arrinin në Gaza nga deti.
Turqia evakuoi në mënyrë të sigurt vullnetarët e ndihmës humanitare nga 41 vende, përfshirë 85 qytetarë turq që ishin pjesë e flotiljes, tha Ministria e Jashtme turke të enjten vonë.
Flotilja, që mbante 428 persona nga 44 vende, ishte nisur më parë këtë muaj nga distrikti turk i Marmaris në një përpjekje të re për të thyer bllokadën izraelite ndaj Gazës të vendosur që nga viti 2007, e cila e ka çuar pjesën më të madhe të popullsisë në prag të urisë.
Në vitin 2010, komandot izraelite bastisën anijen turke MV Mavi Marmara gjatë një misioni ndihme humanitare për të thyer bllokadën e Gazës, duke vrarë 10 qytetarë turq në përleshjet në bordin e anijes.