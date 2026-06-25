Në përvjetorin e luftës, presidenti i Koresë së Jugut zotohet për paqe në Gadishullin Korean

Faisal Mahmud
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Presidenti i Koresë së Jugut, Lee Jae Myung u zotua sot për ndërtimin e një gadishulli korean paqësor “pa frikë nga lufta dhe pa nevojë për konflikt”, ndërsa vendi shënoi 76-vjetorin e shpërthimit të Luftës së Koresë 1950–1953, transmeton Anadolu.
Duke folur në një ceremoni ku morën pjesë veteranë lufte, zyrtarë qeveritarë dhe drejtues ushtarakë, Lee tha se administrata e tij do ta mbrojë vendin përmes kapaciteteve të forta mbrojtëse, ndërkohë që synon paqe të qëndrueshme, raportoi agjencia e lajmeve Yonhap.
“(Qeveria) do të mbrojë popullin dhe territorin përmes kapaciteteve të forta mbrojtëse dhe do të ndërtojë një gadishull korean paqësor që nuk ka as frikë nga lufta dhe as nevojë për konflikt”, tha Lee. Ai shtoi se garantimi i paqes do të ishte nderimi më i madh për ata që sakrifikuan jetën dhe rininë e tyre për mbrojtjen e vendit.
Lee nderoi veteranët e Koresë së Jugut dhe ata ndërkombëtarë që luftuan në luftë, duke thënë se qeveria do të vazhdojë të vlerësojë shërbimin e tyre dhe të mbrojë vendin që ata ndihmuan të ndërtohej. Ai u zotua për zgjerimin e programeve të ftesave për veteranët e Luftës së Koresë që jetojnë jashtë vendit dhe nderoi me dekorata shtetërore tre veteranë, kontributet e të cilëve më parë nuk ishin njohur.
Lufta e Koresë filloi më 25 qershor 1950 dhe përfundoi me një armëpushim në vitin 1953, duke e lënë gadishullin teknikisht ende në gjendje lufte. Gjashtëmbëdhjetë vende dërguan trupa luftarake nën Komandën e OKB-së për të mbështetur Korenë e Jugut gjatë konfliktit.
Ndërkohë, e nominuara për kryeministre, Han Seong-sook e përshkroi Korenë e Veriut si “kërcënim dhe bashkëkombas” gjatë seancës së konfirmimit në parlament, duke thënë se bashkëjetesa paqësore në gadishull mbetet një objektiv i përbashkët.
Ajo tha se menaxhimi efektiv i marrëdhënieve ndërkoreane është thelbësor dhe se nuk duhet të ketë më kurrë luftë në gadishull.