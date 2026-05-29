Në Kazakistan fillon Takimi i Këshillit të Lartë Ekonomik Euroaziatik

Elena Teslova
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
Kremlini njoftoi se udhëheqësit e vendeve pjesëmarrëse në Bashkimin Ekonomik Euroaziatik (EAEU) hapën takimin e Këshillit të Lartë Ekonomik Euroaziatik me një seancë me format të kufizuar, transmeton Anadolu.
Eventi po zhvillohet në Pallatin e Pavarësisë në qendër të kryeqytetit të Kazakistanit, Astana.
Në takim marrin pjesë gjithashtu presidentët e Bjellorusisë, Kazakistanit, Kirgistanit dhe Rusisë.
Armenia përfaqësohet nga Zëvendëskryeministri Mher Grigoryan. Kryeministri Nikol Pashinyan refuzoi të merrte pjesë në eventin e EAEU-së, duke përmendur fushatën zgjedhore në vendin e tij.
Ndihmësi i presidentit rus, Yury Ushakov, tha përpara udhëtimit të Presidentit rus, Vladimir Putin, në Kazakistan se çështja e pjesëmarrjes së Armenisë në EAEU dhe pasojat e mundshme të tërheqjes së saj do të jenë në qendër të vëmendjes së udhëheqësve të vendeve të bashkimit ekonomik.
Përveç çështjeve urgjente të bashkëpunimit, agjenda e samitit të EAEU-së përfshin raporte mbi zhvillimin e EAEU-së dhe mbi planet deri në vitin 2029, tha ai.
Midis raporteve do të jetë edhe një përmbledhje e rregullimit të aktiviteteve të monopoleve natyrore dhe punës 20-vjeçare të Bankës së Zhvillimit Euroaziatik.