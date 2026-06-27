Në Bolzano të Italisë regjistrohet nata më e nxehtë e qershorit që nga viti 1956

Necva Taştan Sevinç
27 qershor 2026•Përditësim: 27 qershor 2026
Qyteti Bolzano në veri të Italisë ka regjistruar natën më të nxehtë të qershorit që nga fillimi i matjeve meteorologjike në vitin 1956, ndërsa vala e fortë e të nxehtit vazhdon të thyejë rekorde të temperaturës në vend, transmeton Anadolu.
Duke cituar meteorologun provincial Dieter Peterlin, mediat lokale raportuan se temperatura minimale në Bolzano nuk ra nën 25.4 gradë Celsius gjatë natës, duke tejkaluar rekordin e mëparshëm prej 24.2 gradë Celsius të regjistruar më 29 qershor të vitit 2005.
“Një natë që sapo kaloi ishte më e nxehta e qershorit që nga fillimi i matjeve në vitin 1956”, tha Peterlin.
Rekordi vjen në një kohë kur Italia po përjeton temperatura jashtëzakonisht të larta, me 18 qytete ende nën nivelin më të lartë të alarmit të kuq për vapë deri të dielën.
Autoritetet gjithashtu paralajmëruan për probleme serioze në trafik në Tirolin Jugor gjatë fundjavës, duke lëshuar alarm të kuq për qarkullimin.
Zyra provinciale e trafikut u bëri thirrje shoferëve, veçanërisht atyre që udhëtojnë në distanca të gjata, të mbajnë ujë të mjaftueshëm për shkak të temperaturave ekstreme.
Zyrtarët gjithashtu paralajmëruan se thatësira e zgjatur ka rritur ndjeshëm rrezikun e zjarreve në pyje, duke kërkuar kujdes maksimal nga banorët dhe vizitorët.
Ndërkohë, vizitat në urgjenca në të gjithë Italinë janë rritur me rreth 15 për qind për shkak të valës së të nxehtit.