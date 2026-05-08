Në bisedimet e ardhshme Liban-Izrael në Washington do të marrin pjesë zyrtarë ushtarakë

Rania R.a. Abushamala
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Zyrtarë ushtarakë nga Izraeli dhe Libani pritet të marrin pjesë në raundin e tretë të negociatave indirekte të planifikuara për javën e ardhshme në Washington, tha transmetuesi publik i Izraelit KAN, transmeton Anadolu.
Duke cituar burime politike, transmetuesi tha të enjten se bisedimet e ardhshme do të përfshijnë diplomatë nga Izraeli, Libani dhe SHBA-ja, së bashku me oficerë të ushtrisë izraelite dhe ndoshta përfaqësues nga ushtria libaneze.
Sipas raportit, pjesëmarrja e zyrtarëve ushtarakë ka për qëllim të diskutojë "harta dhe masa në terren që lidhen me zgjatjen e armëpushimit".
Autoritetet libaneze nuk kanë dhënë komente të menjëhershme në lidhje me raportin.
Transmetuesi shtoi se ushtria izraelite po përgatitet të dërgojë kreun e Divizionit të Strategjisë, Amichai Levin, pasi mori miratimin nga ministri i Mbrojtjes, Israel Katz.
Megjithatë, thuhet se natyra e pjesëmarrjes nuk është finalizuar ende, qoftë përmes përfshirjes së drejtpërdrejtë në negociata apo duke kufizuar rolin e tyre në ofrimin e informimeve në terren dhe vlerësimeve të sigurisë për delegacionet pjesëmarrëse.
Zyrtarët libanezë dhe izraelitë do të zhvillojnë një raund tjetër bisedimesh në Washington ndërsa një armëpushim i zgjatur i afrohet skadimit të tij më 17 maj, sipas një zyrtari të Departamentit të Shtetit.
“Do të ketë bisedime nga e enjte-premten e ardhshme”, tha zyrtari për Anadolu të mërkurën, pa dhënë detaje të mëtejshme mbi pjesëmarrësit ose agjendën.
Takimet e ardhshme vijnë mes sulmeve të vazhdueshme izraelite në Liban, pavarësisht një armëpushimi të ndërmjetësuar nga SHBA-ja të shpallur më 17 prill.
Që nga 2 marsi, sulmet izraelite ndaj Libanit kanë vrarë të paktën 2.727 persona, kanë plagosur 8.438 të tjerë dhe kanë zhvendosur më shumë se 1,6 milionë njerëz, rreth një të pestën e popullsisë, sipas shifrave të fundit zyrtare.
Izraeli pushton zona në Libanin jugor, duke përfshirë disa që i ka mbajtur për dekada dhe të tjera që nga lufta 2023-2024 dhe ka përparuar rreth 10 kilometra brenda kufirit jugor gjatë konfliktit aktual.