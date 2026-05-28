Myslimanët në Etiopi i gëzohen Bajramit me daullen tradicionale "dibe"

Erkut Kargın
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Në kryeqytetin e Etiopisë, Addis Ababa, myslimanët festojnë dhe i gëzohen Bajramit me ilahi dhe tekbire të shoqëruara nga daulle të quajtura “dibe”.
Tradita e myslimanëve etiopianë për t’u mbledhur në sheshe pas namazit të Bajramit, duke rënë daulle, kënduar ilahi dhe uruar njëri-tjetrin, tërheq vëmendje të madhe.
Në këtë traditë që ruhet veçanërisht gjatë Fitër dhe Kurban Bajramit, të rinjtë i bashkohen ritmit të daulleve të njohura si “dibe”, duke e ndezur edhe më shumë atmosferën festive.
Në ilahitë dhe tekbiret e kënduara me shoqërimin e daulleve përfshihen fjalë lutjeje dhe falënderimi ndaj Zotit. Kjo traditë mundëson që gëzimi i Bajramit të ndahet në mënyrë kolektive në sheshe dhe pranë xhamive pas faljes së namazit.
Në ditën e parë të Kurban Bajramit, mijëra myslimanë u mblodhën për namaz në sheshin "Meskel" dhe zonat përreth si dhe përpara stadiumit të Addis Ababës, ku pas namazit u uruan mes tyre për festën.
Pas urimeve, të rinjtë festuan duke i rënë daulleve “dibe” që i kishin sjellë me vete. Njerëzit që ndoqën festimet i regjistruan këto momente me telefonat e tyre.
Një nga pjesëmarrësit, Anwar Murad tha për Anadolu se Bajrami në Etiopi përjetohet në një mënyrë të veçantë.
Ai tregoi se familjet e kalojnë Bajramin me të afërmit dhe se shumë njerëz udhëtojnë larg për të falur namazin në sheshe, duke nisur rrugën me tekbire nga shtëpia. Sipas tij, përdorimi i daulleve gjatë festës është një traditë shumë e përhapur.