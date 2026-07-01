Tolga Akbaba
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Një muze i vogël në Teheranin qendror po u ofron vizitorëve një vështrim të rrallë në historinë e teknologjisë së shkrimit, me një koleksion makinash shkrimi dhe pajisjesh komunikimi që gjurmojnë më shumë se një shekull ndryshim teknologjik.
I vendosur në rrugën "Iranshahr", Muzeu i Makinave të Shkrimit përshkruhet nga operatorët e tij si i pari i këtij lloji në Lindjen e Mesme. Muzeu strehon dhjetëra makina shkrimi duke filluar nga modelet e hershme mekanike deri te makinat e mëvonshme të bazuara në tastierë, duke reflektuar evolucionin e komunikimit të shkruar përpara epokës dixhitale.
Dikur një mjet thelbësor në zyra, gazetari dhe administratë në mbarë botën, makinat e shkrimit janë zhdukur kryesisht nga përdorimi i përditshëm dhe tani ruhen kryesisht si koleksione ose pjesë muzeale. Krahas makinave të shkrimit, koleksioni përfshin kalkulatorë të hershëm, telefona, telegrafë, kamera, pajisje fotokopjuese dhe mjete të tjera komunikimi mekanike që dokumentojnë ndryshimet në teknologjinë e zyrës dhe informacionit të shekullit të 20-të.
Drejtori i muzeut Erguvan Mahcub tha për Anadolu se muzeu u krijua në vitin 2001 nga koleksionisti Farshad Kamalhani dhe se sendet e ekspozuara mirëmbahen kryesisht në gjendje pune. Ai tha se koleksioni përfshin disa makina që janë më shumë se një shekull të vjetra, megjithëse jo të gjitha mbeten funksionale.
Një projekt i veçantë artistik, i titulluar "Aksesorët e makinës së shkrimit", u zhvillua duke përdorur pjesë nga makina që nuk punojnë. Sipas Mahcubit, tastet e makinës së shkrimit iu dhanë stilistëve të bizhuterive të argjendit, të cilët krijuan pjesë unike që më vonë u ekspozuan në një shfaqje të dedikuar.
Muzeu është i hapur katër ditë në javë, nga ora 16:00 deri në orën 20:00, me hyrje falas. Mahcubi thotë se vizitorët shpesh kalojnë kohë të gjatë brenda, të tërhequr jo vetëm nga ekspozitat, por edhe nga atmosfera e saj e qetë. Ai kujtoi se muzeu mbeti i hapur gjatë periudhave të paqëndrueshmërisë rajonale, përfshirë ndërprerjet e mëparshme të lidhura me konfliktin.
Ndër artikujt e njohur të koleksionit është një makinë shkrimi e rrallë e vitit 1936 e krijuar për shënime muzikore, të cilën muzeu e përshkruan si një nga shembujt e paktë të mbijetuar të këtij lloji.
Mahcub tha se qëllimi i muzeut është të ruajë historinë e teknologjisë së makinës së shkrimit dhe të nxjerrë në pah rëndësinë e dokumentimit të kujtesës së përditshme kulturore dhe teknologjike. "Çdo makinë shkrimi është dëshmitar i heshtur i epokës në të cilën kanë jetuar njerëzit", tha ai duke shtuar se koleksionimi nuk ka të bëjë vetëm me ruajtjen e objekteve, por edhe ruajtjen e kujtesës historike.