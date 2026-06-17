Muzeu i Luvrit në Francë “në pikën e thyerjes” për shkak të infrastrukturës së vjetër

Şeyma Erkul Dayanç
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Kreu i ri i Muzeut të Luvrit në Francë, Christophe Leribault, ka paralajmëruar se muzeu më i vizituar në botë është “në pikën e thyerjes” për shkak të infrastrukturës së vjetruar dhe nevojave gjithnjë e më të mëdha për investime, transmeton Anadolu.
“Mund ta themi pa asnjë paqartësi. Luvri është në pikën e thyerjes”, tha Leribault para Komitetit të Kulturës të Senatit francez.
Ai theksoi se institucioni po përballet me sfida të mëdha strukturore dhe teknike, gati katër muaj pas marrjes së detyrës si president-drejtor i muzeut.
Më 19 tetor, një grup hajdutësh parkoi një kamion të vjedhur jashtë Muzeut të Luvrit, përdori një ashensor mobil për të arritur në katin e parë dhe hyri me forcë në një nga sallat më të zbukuruara të muzeut.
Brenda pak minutash, ata u larguan me skuterë duke marrë bizhuteri mbretërore, përfshirë një gjerdan me smerald dhe diamante që i ishte dhënë dikur Napoleon Bonapartit për gruan e tij të dytë, Marie-Louise të Austrisë, si dhe një diademë që i përkiste Perandoreshës Eugenie, bashkëshortes së Napoleon III.
Ish-presidentja e Luvrit, Laurence des Cars, e cila kishte drejtuar institucionin për pesë vjet, u zëvendësua më pas nga Leribault.
“Pajisjet dhe infrastruktura po arrijnë në fund të ciklit të tyre. Jemi në një udhëkryq”, shtoi ai, duke paralajmëruar se muzeu po përballet me një “mur investimesh”.
Leribault tha se instalimet teknike të lidhura me projektin e rikonstruksionit të Grand Luvrit të viteve 1980 po tregojnë shenja të përkeqësimit serioz, ndërsa disa pjesë të kompleksit historik kërkojnë rinovim të thellë.
Ai veçoi ndërtesat rreth Cour Carree, oborrit historik qendror të Luvrit, si dhe problemet strukturore në Krahun Sully përgjatë lumit Seine.
“Brishtësia e trarëve në katin e dytë çoi në evakuimin e zyrave të dy departamenteve në nëntor”, tha ai, duke shtuar se Galeria Campana është mbyllur gjithashtu si masë parandaluese.
Sipas Leribault, stafi i muzeut po punon tani për të siguruar më shumë se 10.000 vazo greke të vendosura në zonat e prekura.
Ai e përshkroi situatën si simptomë të nevojës urgjente për punime rinovuese për të ruajtur si koleksionet ashtu edhe funksionimin e muzeut.