Musk humb gjyqin kundër Altman-it dhe OpenAI-së për pretendimet mbi statusin jofitimprurës

Darren Lyn
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Një juri në Kaliforni në SHBA ka hedhur poshtë padinë e Elon Musk-ut kundër shefit ekzekutiv së OpenAI-së, Sam Altman, duke i dhënë fund një beteje ligjore trejavore mes dy miliarderëve të teknologjisë, transmeton Anadolu.
Në vitin 2024, Musk kishte ngritur padinë ndaj Altman-it dhe OpenAI-së, krijuesit të ChatGPT-së, duke pretenduar se kompania e inteligjencës artificiale kishte shkelur një angazhim për të mbetur jofitimprurëse.
Microsoft, e cila ka investuar në OpenAI që në vitin 2019, gjithashtu ishte e përfshirë në padi. Musk pretendoi se gjiganti i softuerit “ndihmoi dhe nxiti” shkeljen e supozuar të detyrimeve të OpenAI, por gjykata e hodhi poshtë edhe këtë pretendim.
Musk kërkonte që gjykata të detyrojë kompanitë OpenAI dhe Microsoft të heqin dorë nga deri në 134 miliardë dollarë si “fitime të paligjshme”, të largonin Altman-in dhe presidentin e OpenAI-së, Greg Brockman, nga drejtimi dhe të zhbënte ristrukturimin e kompanisë të vitit 2025 që mundësoi zgjerimin e krahut të saj fitimprurës.
Megjithatë, juria arriti në përfundimin se padia ishte ngritur jashtë afatit ligjor, duke argumentuar se Musk kishte tre vjet për të ngritur padi dhe nuk e bëri në kohë.
“Ka një sasi të konsiderueshme provash që mbështesin vendimin e jurisë”, tha gjyqtarja federale Yvonne Gonzalez Rogers, duke shtuar se ishte e gatshme t’i hidhte poshtë pretendimet “menjëherë”.
Gonzalez Rogers u pajtua me vendimin e jurisë këshilluese se Altman dhe OpenAI nuk janë përgjegjës dhe se “pretendimet për shkelje të besimit bamirës dhe përfitim të padrejtë hidhen poshtë si të vonuara”.
Musk ishte bashkëthemelues i OpenAI-së në vitin 2015, por u largua nga bordi tre vjet më vonë. Kritikët e padisë thanë se ai po vepronte nga rivaliteti me Altman-in, i cili e kishte kthyer OpenAI-në në një biznes shumë fitimprurës.
Musk ka pretenduar se drejtuesit e OpenAI-së “vodhën një bamirësi” dhe se Altman dhe Brockman braktisën misionin fillestar për përfitim personal. Ai ka deklaruar se kishte dhuruar rreth 38 milionë dollarë me besimin se kompania do të zhvillonte inteligjencë artificiale “në dobi të njerëzimit”.
Megjithatë, Musk në vitin 2023 ka krijuar edhe laboratorin e tij konkurrues të AI-së, xAI, i cili tani është pjesë e SpaceX.
Vendimi vjen në një moment kritik për të dy liderët e teknologjisë, ndërsa kompanitë e tyre po përgatiten për oferta publike aksionesh që pritet të jenë ndër më të mëdhatë në vitet e fundit.
Në fund të marsit, OpenAI u vlerësua në mbi 850 miliardë dollarë pas një rundi financimi prej 122 miliardë dollarësh.
Avokati i Musk-ut, Steven Molo, tha se klienti i tij rezervon të drejtën për apelim të vendimit.