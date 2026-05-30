"Murad Cafe" e shndërruar nga një makinë, ofron ushqime falas për nevojtarët në Teheran

Tolga Akbaba
30 Maj 2026•Përditësim: 30 Maj 2026
Në Teheran, kryeqytetin e Iranit, "Murad Cafe", një kafene mobile e transformuar nga një makinë dhe e dekoruar me zbukurime tradicionale, ofron ushqime falas për persona me mundësi të kufizuara financiare, raporton Anadolu.
Gul Mohammad Sultani, një shtetas afgan 48-vjeçar i cili e shndërroi makinën e tij në një kafene mobile, është bërë qendër e vëmendjes me gatimet e tij tradicionale iraniane dhe gjithashtu ka fituar zemrat duke ofruar ushqime falas për ata që kanë nevojë.
Sultani, i cili ka vendosur një çati me tjegulla në makinën e tij dhe ka instaluar një kullues të ujërave të shiut, tha se e ka bërë këtë për rreth dhjetë vjet dhe se punonjësit e kafenesë së tij janë gjithashtu nga Afganistani. Ai deklaroi se njerëzit me mundësi të kufizuara financiare mund të vijnë në kafenenë mobile dhe të hanë falas.
Ai tha se përgatisin gatime nga kuzhina iraniane dhe arabe, kryesisht supë me petë, dhe gjithashtu ofrojnë çaj dhe kafe.
Duke thënë se klientët e tij iranianë tregojnë interes të madh për punën e tij dhe se ai iu shërben shtatë ditë të javës nga ora 16:00 deri në orën 1:00 të mëngjesit, Sultani deklaroi gjithashtu se stolitë tradicionale në kafenenë e tij, tërheqin vëmendjen e iranianëve.
Sultani shtoi se oficerët e policisë nuk i kanë shkaktuar asnjë problem dhe se ai e bën punën e tij me shumë dashuri, dhe se është gjithashtu i lumtur t'u ofrojë mundësi punësimi disa afganëve në Iran, njësoj si ai vetë.