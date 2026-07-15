MSF kërkon intensifikimin e përgjigjes ndaj Ebolës në Kongo, rastet e konfirmuara kalojnë shifrën 2.000

James Tasamba
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Organizata humanitare mjekësore Mjekët pa Kufij (MSF) ka njoftuar se epidemia e Ebolës në Republikën Demokratike të Kongos po përhapet më shpejt sesa përpjekjet për ta frenuar, ndërsa numri i rasteve të konfirmuara ka kaluar 2.000, transmeton Anadolu.
MSF-ja tha se përgjigjja mjekësore duhet të zgjerohet urgjentisht për të ndalur përhapjen e virusit, i cili ka prekur 41 zona shëndetësore vetëm dy muaj pas shpërthimit të epidemisë.
Sipas përditësimit të situatës nga Ministria e Shëndetësisë, numri i rasteve të konfirmuara sot arriti në 2.011, përfshirë 754 viktima, me një shkallë vdekshmërie prej 37,5 për qind që nga shpallja e shpërthimit më 15 maj.
Virusi ka prekur pesë province, respektivisht provincat Haut-Uele, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu dhe Tshopo.
MSF-ja paralajmëroi se epidemia po vazhdon të përhapet me një ritëm të paprecedentë dhe në zona të reja, ndërsa përpjekjet për ta kontrolluar mbeten të pamjaftueshme.
Menaxhere e programeve emergjente të MSF-së, Trish Newport, tha se çdo vonesë kushton jetë dhe se “ende po e ndjekim shpërthimin në vend që të jemi një hap përpara tij”.
“Gjithnjë e më shumë njerëz infektohen, gjithnjë e më shumë familje humbasin të dashurit e tyre dhe epidemia bëhet më e vështirë për t’u frenuar. Nevojitet një veprim ndërkombëtar më i fuqishëm dhe më i koordinuar për të vepruar më shpejt dhe për të përmirësuar qasjen si në trajtimin e Ebolës, ashtu edhe në shërbimet e tjera thelbësore shëndetësore”, tha Newport.
Sipas MSF-së, shpërthimi, i shkaktuar nga virusi Bundibugyo, është bërë epidemia e tretë më e madhe dhe ajo me rritjen më të shpejtë të Ebolës të regjistruar ndonjëherë, vetëm brenda dy muajsh.
Dje, Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) njoftoi se numri i zonave shëndetësore të prekura është rritur nga 36 në 42 gjatë javës së fundit.
OBSH-ja vlerëson se përmasat reale të epidemisë në Kongo mund të jenë dy deri në katër herë më të mëdha se shifrat zyrtare dhe se kjo është epidemia e Ebolës me përhapjen më të shpejtë të regjistruar ndonjëherë, ndërsa shumica e rasteve të reja vijnë nga zinxhirë të panjohur transmetimi.
Qendrat Afrikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (Africa CDC) kanë nisur në Kongo dhe Ugandë provën e parë klinike për të vlerësuar profilaksinë pas ekspozimit (PEP) me obeldesivir kundër Ebolës.
MSF-ja u bëri thirrje autoriteteve shëndetësore dhe organizatave humanitare që të shtojnë me shpejtësi burimet në të gjitha aspektet e përgjigjes ndaj Ebolës, përfshirë angazhimin me komunitetet, mbikëqyrjen epidemiologjike, testimin dhe diagnostikimin, si edhe menaxhimin dinjitoz të trupave të viktimave dhe ceremonive të varrimit.