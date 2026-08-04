Moti i keq godet Sri Lankën, 6 të vdekur dhe një i zhdukur

Saadet Gökce
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Të paktën gjashtë persona kanë humbur jetën dhe një mbetet i zhdukur, ndërsa shirat dhe përmbytjet e rrëmbyeshme goditën Sri Lankën, raportuan sot mediat lokale duke cituar policinë, transmeton Anadolu.
Moti i keq ka prekur provincën Sabaragamuwa dhe distriktet Kandy dhe Nuwara Eliya, sipas agjencisë së lajmeve Ada Derana. Personi i zhdukur u rrëmbye nga ujërat e përmbytjeve.
Paralajmërime evakuimi për rrëshqitje dheu në nivel të kuq u lëshuan për disa zona ndërsa alarme të kuqe për erëra të forta dhe det të trazuar mbetën në fuqi për ujërat bregdetare.
Banorët u paralajmëruan për erëra të forta në provincat Qendrore Veriore, Veri-Perëndimore, Sabaragamuwa, Qendrore dhe Jugore si dhe në distriktin Trincomalee, njoftoi Qendra për Menaxhimin e Fatkeqësive.
Shkollat në distriktet malore Kandy dhe Nuwara Eliya u mbyllën për shkak të motit të keq. Personeli i ushtrisë së Sri Lankës u vendos në zonat e prekura për të ndihmuar në operacionet e shpëtimit dhe ndihmës.