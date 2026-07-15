Moti i keq godet Gjermaninë jugore, shkakton përmbytje dhe ndërprerje të udhëtimeve

Ayhan Şimşek
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Stuhi të fuqishme goditën pjesë të Gjermanisë jugore të martën vonë, duke lënduar disa persona, duke përmbytur rrugë dhe bodrume si dhe duke ndërprerë përkohësisht fluturimet në Aeroportin e Nurembergut, transmeton Anadolu.
Qytetet Nuremberg, Furth dhe Erlangen u goditën më rëndë. Qendra e shërbimeve emergjente në Nuremberg pranoi më shumë se 3.000 thirrje brenda pesë orëve, pasi reshjet e dendura përmbytën rrugët dhe pronat.
Aeroporti i Nurembergut pezulloi përkohësisht operimet të martën në mbrëmje ndërsa stuhia kalonte mbi zonë. Disa fluturime në mbërritje u devijuan, ndërsa nisjet u vonuan. Një zëdhënës tha se infrastruktura e aeroportit pësoi dëme nga rrëzimi i pemëve, dëmtimi i çative dhe përmbytjet në territorin e aeroportit.
Sot në mëngjes, një tjetër stuhi e fortë me breshër goditi qytetin jugor të Reutlingenit, duke përmbytur rrugët dhe duke angazhuar për disa orë zjarrfikësit dhe policinë. Operatori lokal i rrjetit elektrik FairNetz njoftoi se rreth 6.000 familje mbetën pa energji elektrike në orët e para të mëngjesit.
Në Garmisch-Partenkirchen, gjashtë ushtarë u lënduan nga goditja e rrufesë dhe u dërguan në spital, njoftoi policia.
Shërbimi Kombëtar Meteorologjik i Gjermanisë paralajmëroi për rrezik të ri nga reshje lokale dhe stuhi të izoluara në gjysmën jugore të vendit të enjten ndërsa të premten priten gjithashtu kushte të rënda atmosferike dhe reshje intensive lokale.