Elena Teslova
03 gusht 2026•Përditësim: 03 gusht 2026
Shërbimi i Inteligjencës së Jashtme i Rusisë (SVR) pretendon se liderët e Bashkimit Evropian (BE) privatisht kundërshtojnë anëtarësimin e Ukrainës në bllok, pavarësisht se publikisht mbështesin anëtarësimin e saj në të ardhmen, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në Telegram, SVR tha se informacionet në dispozicion të agjencisë tregonin se "liderët evropianë e refuzojnë kategorikisht mundësinë" e anëtarësimit të Ukrainës në BE gjatë diskutimeve të brendshme, duke argumentuar se anëtarësimi i Kievit do të krijonte rreziqe të tepruara ekonomike dhe politike për bllokun.
Agjencia pretendoi se zyrtarët e BE-së besonin se blloku nuk i kishte burimet për të përmbushur pritshmëritë e Ukrainës dhe se procesi i anëtarësimit mund të zgjasë për shumë vite.
"Në të njëjtën kohë, euro-burokratët synojnë të vazhdojnë të mashtrojnë popullin ukrainas, duke llogaritur ta përdorin atë si 'mish për top' në përballjen me Rusinë", thuhet në deklaratë.
Agjencia e inteligjencës pretendon gjithashtu se BE-ja planifikon t'i ofrojë Ukrainës pjesëmarrje në politikën e sigurisë së bllokut pa të drejtë vote.
"Për të parandaluar zhgënjimin te ukrainasit dhe një 'kthesë anti-evropiane' të Ukrainës (Rusia e Vogël) në vitet e ardhshme, Brukseli në qershor të këtij viti ofroi, si një 'ëmbëlsues', fillimin e negociatave të para-anëtarësimit me Ukrainën", pretendon ajo.
SVR thotë më tej se si Brukseli ashtu edhe Kievi e kuptonin se anëtarësimi i ardhshëm i Ukrainës në BE ishte i pamundur, por vazhdonin ta promovonin këtë perspektivë, pasi Ukraina varej nga ndihma financiare dhe ushtarake evropiane.
BE-ja ka deklaruar vazhdimisht publikisht se e ardhmja e Ukrainës është brenda bllokut dhe ka mbështetur kërkesën e saj për anëtarësim, duke theksuar se anëtarësimi varet nga përmbushja e kritereve të nevojshme politike, ligjore dhe ekonomike nga Kievi.