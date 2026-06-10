Moska paralajmëron BE-në se Rusia do të përgjigjet me "masa të ashpra" ndaj paketës së re të sanksioneve

Burç Eruygur
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Rusia deklaroi të mërkurën se do t'i përgjigjet paketës së fundit të sanksioneve të BE-së të njoftuar një ditë më parë me "masa efektive dhe të ashpra", transmeton Anadolu.
"Ne do t'i përgjigjemi paketës së fundit të sanksioneve të BE-së me masa efektive dhe të ashpra", u tha zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme, Maria Zakharova, gazetarëve në një konferencë për shtyp.
Zakharova tha se Rusia dënon fuqimisht "çdo masë të paligjshme unilaterale shtrënguese" dhe se gjithnjë e më shumë vende e ndajnë dhe e mbështesin këtë qasje.
Blloku 27-anëtarësh propozoi të martën paketën e 21-të të sanksioneve kundër Rusisë, duke thënë se ajo synon të dobësojë më tej aftësinë e Moskës për të financuar luftën në Ukrainë.