Moska mbyll të gjitha aeroportet për shkak të kërcënimit me dronë nga Ukraina

Elena Teslova
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Të katër aeroportet në kryeqytetin rus Moskë pezulluan operacionet sot për shkak të kërcënimit të sulmeve me dronë nga Ukraina, transmeton Anadolu.
Shërbimet për media të aeroportit njoftuan kufizimet në deklarata të veçanta, duke shtuar se oraret e fluturimeve mund të përshtaten. U vu re se kufizimet u vendosën për shkak të aktivizimit të "planit Kover", i cili parashikon mbylljen e plotë të hapësirës ajrore për të gjitha avionët, me përjashtime të rralla.
Kufizimet u njoftuan nga aeroportet "Vnukovo", "Domodedovo", "Zhukovsky" dhe "Sheremetyevo". Për më tepër, interneti celular është çaktivizuar në Moskë duke filluar nga sot. Autoritetet ruse njoftuan kufizimet të hënën.
Një deklaratë qeveritare tha se kufizimet u vendosën lidhur me ngjarjet që shënojnë Ditën e Fitores në Luftën e Dytë Botërore.
Kufizimet u shtrënguan pasi presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy thuhet se paralajmëroi gjatë samitit të Komunitetit Politik Evropian në Jerevan të hënën se dronët ukrainas mund të fluturonin mbi paradën në "Sheshin e Kuq" të Moskës më 9 maj.