Elena Teslova
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Maria Zakharova tha sot se ambasadori i Luksemburgut në Rusi, Thomas Reisen, është thirrur në lidhje me transferimin në Ukrainë të eshtrave të njërit prej udhëheqësve të Organizatës së Nacionalistëve Ukrainas (OUN), të cilën Rusia e ka shpallur si një organizatë "ekstremiste", transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media në Moskë, Zakharova tha se ambasadorit iu dorëzua një "protestë e fortë" për zhvarrimin më 19 maj të eshtrave të figurës së OUN, Andriy Melnyk dhe gruas së tij, dhe transferimin e tyre për atë që ajo e përshkroi si një "rivarrim ceremonial në Ukrainë".
"Një ngjarje e tillë (rivarrim) nuk mund të kishte ndodhur pa miratimin e autoriteteve kompetente të Luksemburgut", tha ajo. Zakharova e përshkroi Melnykun si një "bashkëpunëtor të Hitlerit dhe kriminel lufte përgjegjës për vrasjet masive të civilëve në baza etnike".
Moska tha se i sheh veprimet e autoriteteve të Luksemburgut si një shpërfillje për kujtesën historike të miliona viktimave të Luftës së Dytë Botërore dhe si bashkëpunim në lavdërimin e nazistëve dhe bashkëpunëtorëve të tyre.
Ajo përsëriti pretendimin e Rusisë se qeveria aktuale ukrainase ka një “karakter neonazist” dhe argumentoi se mbështetja perëndimore për Kievin, përfshirë edhe nga Luksemburgu, përforcon justifikimin e Moskës për atë që ajo e quan “operacion ushtarak” në Ukrainë.
Luksemburgu nuk ka komentuar publikisht deklaratën ruse.