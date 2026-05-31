Montevideo, kryeqyteti i Uruguait që konsiderohet "Thesari i heshtur" i Amerikës së Jugut
Me një pemë për çdo tre persona, Montevideo shquhet si një nga kryeqytetet në Amerikën Latine për cilësinë e ajrit dhe hapësirat e gjelbra
Sinan Doğan
31 Maj 2026•Përditësim: 31 Maj 2026
photo: Sinan Doğan / AA
Montevideo, kryeqyteti i Uruguait, i konsideruar si "Thesari i heshtur" i Amerikës së Jugut, konsiderohet si një nga qytetet më të shquara të kontinentit me strukturën e tij historike, jetën bregdetare dhe atmosferën e qetë, raporton Anadolu.
Montevideo u themelua si një vendbanim ushtarak i fortifikuar në një gji të gjerë me pamje nga porti në lumin Plata, nga ku mund të shihet kodra Cerro de Montevideo, sipas së cilës është emërtuar.
Procesi i themelimit të kryeqytetit mori formë midis viteve 1724 dhe 1730, me kolonizimin e qytetit që filloi me vendosjen e familjeve spanjolle nga Buenos Aires dhe Ishujt Kanarie.
Montevideo u krijua si një vendbanim strategjik ushtarak gjatë periudhës koloniale spanjolle.
Muret e qytetit u ndërtuan rreth vitit 1741 dhe filluan të shemben në vitin 1829. Mbetjet e fortifikimeve që mbijetojnë sot mund të shihen ende në Rrugën Bartolome Mitre, portin dhe vijën bregdetare jugore.
Muzika, arkitektura, pasuria kulturore dhe natyra kozmopolite e qytetit pasqyrohen në atmosferën e tij të gjallë, të integruar me brigjet dhe gjirin e tij.
I konsideruar si "thesari i heshtur" i Amerikës së Jugut, Montevideo njihet si një nga qytetet më të shquara të kontinentit, falë strukturës së tij historike, jetës bregdetare dhe atmosferës së qetë.
Perëndime dielli të famshme botërore
La Rambla de Montevideo, e famshme për perëndimet e diellit, shquhet si një hapësirë e rëndësishme shoqërore ku njerëzit mblidhen për të shijuar çajin Mate.
Montevideo njihet si një qytet me një jetë kulturore të gjallë, të ndërthurur me poezinë dhe muzikën, muzetë e tij dhe shfaqjet teatrale të organizuara gjatë gjithë vitit.
Skulpturat, muralet dhe strukturat arkitekturore në pjesë të ndryshme të qytetit i bëjnë hapësirat publike një pjesë të rëndësishme të jetës kulturore.
Një nga gatimet më mbresëlënëse të kuzhinës së Montevideos është asado, një pjatë tradicionale me mish viçi dhe qengji të gatuar mbi qymyr, një pjatë e preferuar si nga vendasit ashtu edhe nga vizitorët.
Një pemë për çdo tre persona
Me një pemë për çdo tre persona, Montevideo shquhet si një nga kryeqytetet në Amerikën Latine i njohur për cilësinë e ajrit dhe hapësirat e gjelbra.
Bregdeti i saj prej afërsisht 30 kilometrash u ofron vizitorëve pamje të paharrueshme të lindjes së diellit dhe perëndimit të diellit.
Tango, një pjesë e rëndësishme e kulturës uruguaiane, është e spikatur në Montevideo me atmosferën e saj nostalgjike, dhe pjesa e famshme botërore e tangos La Cumparsita u shfaq për herë të parë këtu.
Murga (arti performues), një simbol i Karnavalit uruguaian, pasqyron humorin shoqëror dhe politik të vendit përmes përzierjes së teatrit, muzikës dhe satirës.
Koncepti "Montevideo es Campo" (Montevideo është fshati) në Montevideo tregon se qyteti nuk është vetëm një qendër urbane, por përfshin edhe zona të gjera rurale.
Falë fermave dhe vreshtave që përbëjnë një pjesë të madhe të qytetit, vizitorët mund të hyjnë lehtësisht në turizmin rural dhe rrugët e verës nga qendra e qytetit.
Qyteti i Vjetër
Ciudad Vieja, siç e quajnë vendasit, formon qendrën historike të Montevideos.
Zona ishte pika fillestare e fortifikimeve ushtarake spanjolle dhe u krijua si një vendbanim i rrethuar me mure i njohur në të kaluarën si "San Felipe y Santiago de Montevideo".
Porta hyrëse e Kalasë Ciudadela, e cila mbronte zonën, qëndron ende sot. E vendosur midis Sheshit të Pavarësisë dhe shtegut për këmbësorë, ajo konsiderohet pika fillestare e turit historik.
Qyteti i vjetër, me ndërtesat e tij historike, muzetë, sallat e ekspozitave, kafenetë, restorantet, dyqanet e dizajnit, libraritë dhe dyqanet antike, u ofron vizitorëve mundësinë për të eksploruar strukturën kulturore të qytetit.
Qyteti i vjetër është një nga zonat e rralla historike të ruajtura në Amerikën Latine ku arkitektura e epokës koloniale bashkëjeton me strukturat Art Deco dhe neoklasike të shekullit të 20-të.
Prishja e mureve të qytetit në vitin 1829 konsiderohet fillimi i transformimit të Montevideos nga një "qytet fortesë" në një qytet modern dhe të hapur, një proces që pasqyron dëshirën e Uruguait për t'u hapur ndaj botës së jashtme gjatë periudhës së pavarësisë së tij.
