Moldavia thërret ambasadorin rus për incidentin me dron në Rumani

Burç Eruygur
02 qershor 2026•Përditësim: 02 qershor 2026
Moldavia të martën thirri ambasadorin e Rusisë në lidhje me rrëzimin e një droni javën e kaluar në Rumaninë fqinje që plagosi dy persona, transmeton Anadolu.
Një deklaratë nga Ministria e Jashtme moldave në Telegram tha se ajo i dorëzoi një notë proteste palës ruse, duke dënuar Moskën për incidentin dhe duke argumentuar se ai ishte shkaktuar nga një dron rus.
Deklarata tha se veprime të tilla përfaqësojnë një "pasojë të drejtpërdrejtë" të luftës Rusi-Ukrainë dhe gjenerojnë "rreziqe serioze për sigurinë rajonale dhe sigurinë e qytetarëve".
"Republika e Moldavisë shpreh solidaritetin e saj të plotë me Rumaninë dhe me personat e prekur", thuhet në deklaratë.
Ajo i kërkoi Rusisë të përfundojë luftën e saj në Ukrainë dhe të tërheqë forcat e saj nga territori ukrainas.
Deklarata e Moldavisë erdhi ndërsa një dron, të cilin autoritetet rumune pretendonin se ishte rus, goditi një bllok apartamentesh dhjetëkatëshe në qytetin e Galatit të premten e kaluar.