Mjeshtri turk për 47 vjet prodhon instrumentin qemane në pazarin historik në Edirne
Gazanfer Denizeri, 62-vjeç, i cili prodhon qemane në çarshinë historike të Alipashës në Edirne, po përpiqet ta mbajë gjallë këtë zanat tradicional
Cihan Demirci
31 Maj 2026•Përditësim: 31 Maj 2026
Gazanfer Denizeri, një mjeshtër i instrumentit qemane (një lloj violine turke) në Edirne, e ka ushtruar zanatin e tij në çarshinë historike për 47 vjet, raporton Anadolu.
Denizer, 62-vjeç, i cili e filloi karrierën e tij si nxënës në dyqanin e instrumenteve muzikorë të babait të tij në çarshinë historike të Alipashës në vitin 1955, ka prodhuar dhe riparuar viola për 47 vjet.
Gazanferi, i cili gjithashtu mirëmban dhe rregullon shumë instrumente muzikore, ankohet për vështirësinë në gjetjen e nxënësve për të vazhduar profesionin e tij.
Mjeshtri tha se ai bën qemane me porosi sipas kërkesave të klientëve të tij.
Ai deklaroi se ka luajtur në baglama (një instrument turk me tela) për shumë vite, gjatë së cilës kohë ai zhvilloi një interes për qemanen dhe me kalimin e kohës mësoi se si ta bënte instrumentin.
Duke deklaruar se prodhimi i një qemaneje është mjaft i mundimshëm, Gazanferi tha: “Për të prodhuar një qemane kërkohet mjeshtëri e kujdesshme. Llogaritjet bëhen deri në nivelin e mikronit. Zakonisht bëhet nga një kungull uji. Përdoret gjithashtu kokosi dhe materiale të tjera, por tingulli dhe toni më i bukur merret nga një kungull uji.”
"Për fat të keq, as në profesionin tonë nuk ka praktikantë"
Denizeri shpjegoi se dëshiron t'ua mësojë fëmijëve të tij profesionin që mësoi nga i ati, por ata nuk janë të interesuar.
"Artizanët dhe mjeshtrat duan që profesionet e tyre t'u kalohen brezave të tjerë. Ne gjithmonë e dëgjojmë këtë, por për fat të keq, as në profesionin tonë nuk ka praktikantë. Shpresoj që ky zanat të mos zhduket në të ardhmen. Përveç kësaj, unë mund të prodhoj naj, daulle dhe bendirë (def). Mund të bëj rregullime dhe mirëmbajtje të imëta në të gjitha instrumentet".
Gazanferi vuri në dukje se interesi për qemanet është rritur vitet e fundit dhe se ai prodhon afërsisht 10 copë në vit.