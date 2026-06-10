Mjeku u burgosur nga Gaza, Abu Safiya, bën thirrje për lirimin e tij të menjëhershëm, e quan ndalimin "të padrejtë"

RAMALLAH (AA) – Drejtori i Spitalit Kamal Adwan në veri të Gazës, Dr. Hussam Abu Safiya, i bëri thirrje të mërkurën Gjykatës Supreme të Izraelit që të urdhërojë lirimin e tij të menjëhershëm, duke thënë se ndalimi i tij është “i padrejtë dhe arbitrar”, gjatë paraqitjes së tij të parë në gjykatë pas afro një viti, raporton Anadolu.
Abu Safiya u paraqit para gjykatës përmes një lidhjeje me video nga qelia e tij në burg, ndërsa ishte i prangosur.
“Ndalimi im është i padrejtë dhe arbitrar dhe kërkoj lirimin tim të menjëhershëm”, citoi avokati i tij mbrojtës, Nasser Abu Odeh, fjalët e mjekut para gjykatës.
“Unë jam pediatër dhe ofroj shërbime mjekësore dhe kujdes për pacientët, të plagosurit dhe njerëzit e pambrojtur në Rripin e Gazës”, tha Abu Safiya.
“E kam kryer punën time në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe standardet humanitare, ndërsa ndalimi im është i padrejtë dhe arbitrar”, shtoi ai.
Avokati deklaroi në një videomesazh pas seancës se gjykata vendosi të shtyjë vendimin për vazhdimin ose jo të paraburgimit të Abu Safiyas, me një vendim që pritet brenda disa orësh ose ditëve në vijim.
Seanca shënoi paraqitjen e parë publike të Abu Safiyas që nga shkurti i vitit 2025, kur mediat izraelite transmetuan pamje të tij të lidhur me zinxhirë në burg pas arrestimit, gjë që nxiti kritika të gjera nga organizatat për të drejtat e njeriut dhe aktivistët.
- Kushte të rënda në burg
Paraqitja e Abu Safiyas erdhi disa ditë pasi avokati i tij zbuloi detaje mbi kushtet në burg, duke thënë se mjeku mbahet në rrethana të vështira, me duart dhe këmbët e lidhura, me ushqim të kufizuar, pa qasje në ujë të sigurt për pije dhe pa kujdes mjekësor.
Në deklarata të mëparshme për Anadolu të dielën, Abu Odeh tha se mjeku vuan nga disa sëmundje kronike dhe ka nevojë për medikamente dhe trajtim të rregullt, të cilat së fundmi i janë mohuar.
Avokati tha gjithashtu se autoritetet izraelite e transferuan Abu Safiyan më 3 qershor nga Burgu Negev në izolim në Burgun Nafha në jug të Izraelit.
Ushtria izraelite e arrestoi Abu Safiyan më 27 dhjetor 2024 gjatë një bastisjeje në Spitalin Kamal Adwan, në kulmin e gjenocidit izraelit në Gaza.
Më 14 shkurt 2025, Qendra për të Drejtat e Njeriut Al Mezan njoftoi se komandanti i Komandës Jugore, gjeneralmajor Yaron Finkelman, kishte urdhëruar ndalimin e Abu Safiyas sipas “Ligjit për Luftëtarët e Paligjshëm”.
Kombet e Bashkuara, Organizata Botërore e Shëndetësisë, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq dhe shumë organizata ndërkombëtare mjekësore dhe të të drejtave të njeriut kanë bërë thirrje për ndërhyrje urgjente për të garantuar sigurinë e Abu Safiyas dhe qasjen e tij në kujdes mjekësor.
Në tetor 2025, Amnesty International tha, duke cituar një avokat që e kishte vizituar atë dhe të ndaluar të tjerë, se Abu Safiya ishte ekspozuar ndaj “abuzimeve dhe keqtrajtimit” gjatë ndalimit të tij.
Izraeli vazhdon ta mbajë Abu Safiyan në burg, pavarësisht mohimeve të tij të vazhdueshme për përfshirje në aktivitete jashtë detyrave të tij mjekësore, ndërsa ka thirrje palestineze, izraelite dhe ndërkombëtare për lirimin e tij të menjëhershëm.
Sipas Qendrës Al Mezan për të Drejtat e Njeriut, Knesseti izraelit miratoi “Ligjin për Luftëtarët e Paligjshëm” në vitin 2002, i cili u lejon autoriteteve të ndalojnë persona për një kohë të pacaktuar pa ngritur akuza formale ose pa paraqitur prova të mjaftueshme para gjykatës.
Sipas qendrës, ky ligj ua mohon të ndaluarve mbrojtjet që u garantohen robërve të luftës sipas Konventës së Tretë të Gjenevës dhe të ndaluarve civilë sipas Konventës së Katërt të Gjenevës të vitit 1949.
Ai gjithashtu u jep gjykatave izraelite kompetenca të gjera për të zgjatur ndalimin mbi bazën e dyshimeve të sigurisë, pa kërkuar nga autoritetet të zbulojnë arsye të detajuara të arrestimit ndaj të ndaluarit ose avokatit të tij.
Rreth 9.500 palestinezë, përfshirë gra dhe fëmijë, ndodhen aktualisht në burgjet izraelite, ku përballen me uri, torturë dhe neglizhencë mjekësore që kanë çuar në vdekjen e dhjetëra të ndaluarve, sipas raporteve palestineze dhe izraelite për të drejtat e njeriut.
Izraeli nisi gjenocidin e tij në Gaza më 8 tetor 2023. Lufta zgjati dy vjet dhe la pas afro 73.000 palestinezë të vrarë dhe më shumë se 173.000 të plagosur, shumica gra dhe fëmijë, ndërsa rreth 90 për qind e infrastrukturës së territorit u shkatërrua.