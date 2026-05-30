Mjeku i Trumpit pretendon se mavijosjet në duart e presidentit janë shkaktuar nga “shtrëngimet e shpeshta të duarve”

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
30 Maj 2026•Përditësim: 30 Maj 2026
Shtëpia e Bardhë ka publikuar një memorandum mjekësor ku pretendohet se presidenti amerikan, Donald Trump, është në “shëndet të shkëlqyer” pas kontrollit të tij vjetor mjekësor të kryer më 26 maj në Qendrën Mjekësore Ushtarake Kombëtare Walter Reed, transmeton Anadolu.
Memorandumi, i nënshkruar nga mjeku i presidentit, kapiteni Sean Barbabella, pretendon se mosha kardiake e Trumpit është afërsisht 14 vjet më e re se mosha e tij kronologjike prej 79 vjetësh, bazuar në një analizë të elektrokardiogramës të përmirësuar me inteligjencë artificiale.
Sipas dokumentit, Trump mori rezultatin maksimal prej 30 pikësh nga 30 në Vlerësimin Kognitiv të Montrealit (MoCA), një mjet standard për vlerësimin e dëmtimeve njohëse dhe ekzaminimi neurologjik nuk tregoi asnjë anomali.
Në një gjetje që tërhoqi vëmendje, memorandumi ia atribuoi mavijosjet e vërejtura në duart e Trumpit “shtrëngimeve të shpeshta të duarve”, duke i përshkruar ato si “një efekt të zakonshëm dhe të padëmshëm të terapisë me aspirinë”.
Dokumenti thekson se Trump peshon 238 paund (rreth 108 kilogramë) dhe se ai merr dy medikamente për kontrollin e kolesterolit, si dhe aspirinë për parandalimin e problemeve kardiake.
“Presidenti Trump mbetet në shëndet të shkëlqyer”, thuhet më tej në memorandum, duke shtuar se ai është “plotësisht i aftë për të kryer të gjitha detyrat e Komandantit të Përgjithshëm dhe Kreut të Shtetit”.