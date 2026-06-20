"Mit Rahina", kryeqyteti i parë i Egjiptit, si muze në ajër të hapur u zbulon vizitorëve sekretet e tij
Rajoni Mit Rahina, i ndërtuar mbi rrënojat e qytetit Memphis, "kryeqyteti i parë i Egjiptit të Bashkuar", dhe i vendosur në jug të Gizës, strehon një histori të ndërthurur me legjenda
Hussien Elkabany, Hamdi Yıldız
20 qershor 2026•Përditësim: 20 qershor 2026
photo: Mohamed Elshahed / AA
Kajro
Kajro, kryeqyteti i Egjiptit që strehon piramidat, një nga Shtatë Mrekullitë e Botës, u ofron vizitorëve një "festë historike" edhe me "Mit Rahina", e cila konsiderohet një thesar po aq i rëndësishëm sa piramidat në qytetërimin e lashtë egjiptian.
Rajoni Mit Rahina, i ndërtuar mbi rrënojat e qytetit Memphis, "kryeqyteti i parë i Egjiptit të Bashkuar", dhe i vendosur në jug të Gizës, strehon një histori të ndërthurur me legjenda.
Muzeu në ajër të hapur në këtë zonë u ofron vizitorëve tempullin e lashtë dhe dhjetëra artefakte të rralla, veçanërisht statujën e Ramsesit II, një nga provat më të spikatura të periudhës së faraonëve.
Rajoni historik, ku vazhdojnë zbulimet e reja, pasqyron pjesë nga jeta fetare dhe e përditshme e egjiptianëve të lashtë.
Sekretet e faraonëve
Muzeu në ajër të hapur; përfshin shumë rrënoja si "Porta Perëndimore e Tempullit të Madh të Ptahut" nga periudha e Mbretit Ramses II, Tempullin e Hathorit nga Dinastia e 19-të dhe tempullin e mumifikimit të demit "Apis" nga Dinastia e 26-të (664 – 526 p.e.s.), duke formuar një nga pikat më mbresëlënëse të zonës arkeologjike "Mit Rahina".
Statuja gjigante e Ramsesit II (rreth 1279–1213 p.e.s.), e konsideruar si zemra e muzeut dhe një nga mbretërit më të famshëm të Egjiptit të Lashtë, tërheq të gjithë vëmendjen. Statuja, ndryshe nga shumica e statujave të faraonëve, është e ekspozuar e shtrirë dhe jo në këmbë.
Drejtori i përgjithshëm i Antikiteteve në Ministrinë e Turizmit dhe Antikiteteve të Egjiptit, Dr. Mecdi Sakir, në një deklaratë për Anadolu tha se qyteti Mit Rahina strehon Memphisin e lashtë, i cili sipas tij është themeluar në vitin 3100 p.e.s. si kryeqyteti i parë i Egjiptit.
Ai tha se zona përfaqëson një pjesë të jetës së përditshme dhe aktiviteteve të egjiptianëve të lashtë, ndërsa Sakkara përfaqëson "botën pas vdekjes", që lidhet me vdekjen, varret dhe ritualet fetare.
"Qyteti i themeluar nga Mbreti Mina, megjithëse historikisht njihej si 'Muri i Bardhë', më pas u quajt Memphis dhe më vonë Menf. Edhe pse në epokat e mëvonshme kryeqyteti u zhvendos në zona të tjera, qyteti i Menfit gjithmonë ka ruajtur rëndësinë e tij politike dhe historike", tha Sakir, duke shtuar se rrënojat e qytetit të Menfit ende ndodhen në Bedrawin të provincës së Gizës, në Mit Rahina.
Duke përmendur dy ngjarje që tregojnë rëndësinë historike të qytetit, arkeologu Sakir tha se e para ishte ardhja e Aleksandrit të Madh në Egjipt, i cili shkoi direkt në Memphis pa ndaluar askund tjetër.
Sakir tha se Aleksandri i Madh iu drejtua priftërinjve duke theksuar se nuk kishte ardhur si pushtues, por si "biri i Zotit Amon".
Ngjarja e dytë që rriti rëndësinë e qytetit ishte fakti se Guri i Rosetës, i cili mundësoi deshifrimin e shkrimit hieroglif, ishte shkruar nga priftërinjtë e Memphisit, theksoi Sakir.
"Guri i Rosetës, i deshifruar nga Champollion gjatë pushtimit francez të Egjiptit; është një vepër me të njëjtën përmbajtje në tre gjuhë të ndryshme, me shkrim hieroglifik në krye, tekst demotik në mes dhe greqishten e lashtë në fund, e cila kontribuoi shumë në ndriçimin e antikitetit", u shpreh ai.
Pjesët më të spikatura historike
Duke theksuar se në Mit Rahina ndodhen vepra shumë të rëndësishme dhe të rralla, Sakir tha se më të rëndësishmet janë dy statuja të Ramsesit II të zbuluara në vitin 1820 nga italiani Giovanni Battista Caviglia.
Ai shtoi se njëra nga statujat është marrë nga Sheshi Ramses në qendër të Kajros dhe është transferuar në Muzeun e Madh Egjiptian, ndërsa tjetra është lënë në vendin e saj në Mit Rahina në gjendje të shtrirë.
Sakir tha se guvernatori i Egjiptit, Mehmet Ali Pashë Kavallë (1805–1848), kishte propozuar që statuja e shtrirë t'i dhurohej Britanisë, por Britania hoqi dorë për shkak të përmasave gjigante dhe kostos së lartë të transportit.
Muzeu në ajër të hapur
Duke i ndarë muzetë në Egjipt në dy kategori kryesore, Sakir tha se lloji i parë janë "muzeumet kombëtare" si Muzeu i Egjiptit në Sheshin Tahrir, Muzeu i Artit Islam, Muzeu Kopt dhe Muzeu Greko-Romak, ku gjenden arte nga të gjitha periudhat dhe rajonet, ndërsa lloji i dytë janë "muzeumet rajonale" si në Tanta, Kafr el-Sheikh, Suhag dhe Sharm el-Sheikh.
Ai tha se përveç këtyre ekziston edhe një lloj i tretë, "muzeumet e zonave arkeologjike" si Mit Rahina, të cilat janë ndërtuar drejtpërdrejt mbi zonën arkeologjike për të mbrojtur objektet përreth.
Duke shtuar se Muzeu në ajër të hapur i Mit Rahinës bën pjesë në këtë kategori, ai tha se në muze ekspozohen mbi 60 vepra të rralla të zbuluara në të njëjtën zonë.
Sakir bëri thirrje që koncepti i muzeve në ajër të hapur të përhapet edhe në zona të tjera të Egjiptit që janë të pasura me trashëgimi.
Ai tha se në zonën e Mit Rahinës ndodhen shumë vepra të rëndësishme që kanë nevojë për më shumë promovim, duke theksuar se më e spikatura është Tempulli i Mumifikimit të Demit Apis, të cilin e përshkroi si një "mrekulli inxhinierike".
Ai shtoi se një ekip arkeologjik kinez që punon në zonë ka bërë zbulime të rëndësishme, duke nxjerrë në dritë një tempull prej guri gëlqeror dhe një strukturë gjigante. Ai theksoi se këto zbulime tregojnë se nën zonë ende fshihen shumë artefakte dhe mistere.
Duke nënvizuar se rrënojat e Mit Rahinës janë një nga zonat më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore të Egjiptit dhe botës, ai sugjeroi që zona të shndërrohet në një itinerar turistik të plotë, ku turistët të mos kalojnë vetëm një orë në muze, por të vizitojnë edhe tempullin e mumifikimit dhe zonat përreth, më pas të shkojnë në Sakkara dhe ta përfundojnë turin në Piramidat e Gizës dhe Sfinksin.
"Mit Rahina", kryeqyteti i parë i Egjiptit, si muze në ajër të hapur u zbulon vizitorëve sekretet e tij