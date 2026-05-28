Misioni UNIFIL i OKB-së shpreh shqetësim për përshkallëzimin në jug të Libanit

Rania R.a. Abushamala
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Misioni paqeruajtës i OKB-së në Liban ka shprehur shqetësim të thellë për përshkallëzimin e dhunës në jug të Libanit, duke deklaruar se qindra mijëra njerëz janë zhvendosur mes konfliktit që po shkakton vdekje, plagosje dhe shkatërrime të gjera, transmeton Anadolu.
Forca e Përkohshme e OKB-së në Liban (UNIFIL) tha se situata “po minon më tej stabilitetin në zonë”, ndërsa civilët vazhdojnë të mbajnë “ndikimin më të rëndë” të armiqësive.
UNIFIL tha se “qindra mijëra janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre, shpesh me njoftim shumë të shkurtër”.
Misioni shtoi se dëmet në shtëpi, rrugë dhe infrastrukturë thelbësore “po ndikojnë rëndë jetën e përditshme dhe përpjekjet për rimëkëmbje”.
UNIFIL gjithashtu tha se dje u lëshuan 670 predha, duke e përshkruar këtë si “nivelin më të lartë që nga 17 prilli”, pa specifikuar se cila palë i kishte lëshuar predhat.
Misioni vazhdon të angazhohet me palët për “të ndihmuar në uljen e tensioneve” dhe për t’u kujtuar atyre detyrimet sipas Rezolutës 1701 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, sulmet izraelite sot vranë të paktën 15 persona, përfshirë fëmijë, në të gjithë jugun e Libanit mes shkeljeve të vazhdueshme të marrëveshjes së armëpushimit.
Dje, Hezbollahu njoftoi se kishte kryer 37 sulme që synonin forcat izraelite dhe pozicionet ushtarake në jug të Libanit dhe në veri të Izraelit gjatë 24 orëve të fundit, duke theksuar se operacionet u kryen në mbrojtje të Libanit dhe si përgjigje ndaj shkeljeve izraelite të armëpushimit.
Që nga 2 marsi, sipas shifrave zyrtare, Izraeli ka zhvilluar një ofensivë të zgjeruar në Liban, duke vrarë më shumë se 3.200 persona, duke plagosur mbi 9.600 të tjerë, si dhe duke zhvendosur më shumë se 1.6 milionë njerëz.
Ushtria izraelite ka vazhduar sulmet e përditshme pavarësisht një armëpushimi të ndërmjetësuar nga SHBA-ja që hyri në fuqi më 17 prill dhe më pas u zgjat deri në fillim të korrikut.