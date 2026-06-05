Misioni i OKB-së mohon se po kërkon rivendosjen e migrantëve të parregullt në Libi

Lina Altawell
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Misioni Mbështetës i Kombeve të Bashkuara në Libi (UNSMIL) mohoi të enjten vonë se agjencia e saj për refugjatët po kërkon të rivendosë migrantët e parregullt në vend, duke thënë se është "e shqetësuar për përhapjen e dezinformatave", transmeton Anadolu.
UNSMIL lëshoi një deklaratë pasi protestuesit libianë që kundërshtojnë rivendosjen e migrantëve sulmuan selinë e misionit në lagjen Sarraj të Tripolit perëndimor dhe bllokuan zyrën e Komisionerit të Lartë të OKB-së për Refugjatët (UNHCR) duke grumbulluar grumbuj rëre në hyrjet e saj.
Që nga mesi i vitit 2024, Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) vlerësoi se rreth 900 mijë migrantë dhe refugjatë jetonin në Libi, shumica e të cilëve nga Sudani që kanë ikur nga lufta në vendin e tyre. "OKB-ja pohon të drejtat e të gjithë libianëve për të pasur akses në informacion të saktë dhe për të shprehur pikëpamjet e tyre në mënyrë paqësore dhe në përputhje me ligjet libiane dhe ndërkombëtare", tha misioni.
"UNSMIL është i shqetësuar për përhapjen e dezinformatave, dezinformimit dhe gjuhës së urrejtjes në lidhje me punën e OKB-së në Libi, e cila ka kontribuar në rritjen e tensioneve dhe nxitjen kundër stafit kombëtar dhe ndërkombëtar të OKB-së", shtoi misioni.
Për ditë të tëra, aktivistët libianë kanë qarkulluar raporte në mediat sociale duke pretenduar se organet e OKB-së kanë ndërmend të rivendosin migrantët e parregullt në Libi. Asnjë organ zyrtar nuk i ka konfirmuar pretendimet.
Në mediat sociale janë përhapur thirrje për dëbimin e migrantëve të parregullt nga Libia dhe mbylljen e zyrave të agjencisë së OKB-së për refugjatët në Tripoli. "OKB-ja në Libi përsërit se asnjë nga agjencitë e saj, përfshirë UNHCR-në, nuk zbaton ndonjë program rivendosjeje në Libi. Akuzat për të kundërtën janë kategorikisht të rreme", përsëriti misioni pohimin e tij.
"UNHCR-ja punon me autoritetet libiane dhe komunitetit ndërkombëtar, me respekt të plotë për sovranitetin libian, për të identifikuar zgjidhje jashtë Libisë për njerëzit që ikin nga lufta, konflikti dhe persekutimi, përfshirë evakuimin në vendet e treta dhe kthimin vullnetar kur kushtet e lejojnë", shtoi misioni.
Misioni dënoi "çdo nxitje për dhunë, kërcënime kundër personelit të OKB-së dhe akte vandalizmi dhe/ose sulme kundër stafit, ambienteve dhe pronës së OKB-së". Ai u bëri thirrje të gjitha palëve të respektojnë paprekshmërinë e ambienteve, stafit, pronës dhe aseteve të OKB-së në përputhje me ligjin ndërkombëtar.
Të hënën, Ministria e Jashtme e Libisë me seli në Tripoli përsëriti refuzimin e saj për zhvendosjen e migrantëve në vend. Kreu i Këshillit të Lartë të Shtetit të Libisë, Mohamed Takala, anëtari i Këshillit të Presidencës, Abdullah al-Lafi, dhe kreu i Autoritetit të Kontrollit Administrativ, Abdullah Qaderbouh, refuzuan zhvendosjen e migrantëve të parregullt në vend.
Të martën, misioni i OKB-së në Libi shprehu shqetësimin e tij për atë që e quajti "ringjallja e dezinformatave dhe retorikës nxitëse" kundër migrantëve. "Narrativa të tilla rrezikojnë të nxisin tension, mosbesim, diskriminim dhe dhunë, duke ndikuar në dinjitetin, sigurinë dhe jetën e përditshme të njerëzve në të gjithë Libinë", shtoi ai.
Të martën, zëvendëskomandanti i forcave me bazë në lindje të Libisë, Sadam Haftar urdhëroi agjencitë e sigurisë të ndalonin "praninë e paligjshme" të migrantëve të parregullt në territorin libian. Të mërkurën, autoritetet lokale në qytetin perëndimor Zuwara njoftuan një shtetrrethim të përkohshëm natën për banorët e huaj "për të rritur sigurinë dhe mbrojtjen publike".
Migrimi i parregullt është aktiv në Libinë veriperëndimore, përgjatë bregdetit të Mesdheut, veçanërisht në qytetet Qarabulli, Sabratha dhe Zuwara, nga grupe që shfrytëzojnë përçarjen politike dhe kaosin e sigurisë në vend.