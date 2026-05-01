Ministrja spanjolle e Mbrojtjes hedh poshtë kërcënimin e SHBA-së për tërheqjen e trupave

Alyssa Mcmurtry
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Ministrja e Mbrojtjes e Spanjës, Margarita Robles, të premten hodhi poshtë kërcënimet e presidentit të SHBA-së, Donald Trump, për të tërhequr trupat amerikane nga Spanja, transmeton Anadolu.
"Ne nuk pranojmë mësime dhe jemi absolutisht të qetë sepse jemi një nga vendet që kontribuon më shumë" në NATO, u tha Robles gazetarëve përpara një eventi për median.
Trump tha të enjten se "ndoshta" do të shqyrtonte tërheqjen e trupave amerikane nga Spanja dhe Italia, duke kritikuar të dy vendet për kundërshtimin e sulmeve amerikane ndaj Iranit.
"Pse të mos duhet? ... Spanja ka qenë e tmerrshme, absolutisht e tmerrshme", tha ajo.
Spanja ka qenë hapur kritike ndaj luftës ndaj Iranit që kur filloi, duke argumentuar se i mungon mbështetja ligjore ndërkombëtare dhe duke refuzuar të lejojë që bazat ose hapësira e saj ajrore të përdoren për operacione sulmuese.
Spanja strehon instalime kryesore ushtarake amerikane, duke përfshirë bazën detare Rota dhe bazën ajrore Moron, të cilat janë strategjikisht të rëndësishme për operacionet e NATO-s në Mesdhe dhe Afrikë.
"Me respekt, por ... këto mesazhe kanë shkuar shumë larg", tha Robles të premten, duke theksuar se Spanja mbetet shumë e përkushtuar si ndaj detyrimeve të saj në NATO, ashtu edhe ndaj paqes botërore.
Vërejtjet e Trumpit nxitën gjithashtu një reagim nga Italia, ku ministri i Mbrojtjes, Guido Crosetto, tha se nuk e kuptonte logjikën pas çdo tërheqjeje të mundshme të trupave amerikane nga Italia.
Më parë këtë javë, Trump tha gjithashtu se Pentagoni po studion reduktimin e vendosjes së trupave amerikane në Gjermani.
Në fillim të marsit, SHBA-të kërcënuan gjithashtu të ndërpresin të gjithë tregtinë me Spanjën për qëndrimin e saj ndaj Iranit. Megjithatë, tregtia dypalëshe mbetet normale.