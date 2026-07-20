Ministrja izraelite bën thirrje për ndërtimin e vendbanimeve në Gaza, pretendon se është "pjesë e Izraelit"

Lina Altawell
20 korrik 2026•Përditësim: 20 korrik 2026
Ministrja izraelite e Vendbanimeve, Orit Strock bëri thirrje të hënën për rindërtimin e vendbanimeve në Rripin e Gazës, duke pretenduar se enklava është “pjesë e Tokës së Izraelit”, transmeton Anadolu.
"Hebrenjtë duhet të jetojnë në Rripin e Gazës. Kërkesa për të rindërtuar vendbanimet hebraike është një kërkesë korrekte," tha Strock në komentet e transmetuara nga transmetuesi publik izraelit KAN.
“Gaza është pjesë e Izraelit jo vetëm sipas Torahut dhe Halakhas, por edhe sipas ligjit ndërkombëtar”, pohoi ajo.
E drejta ndërkombëtare e konsideron Gazën pjesë të territorit të pushtuar palestinez dhe thotë se vendbanimet izraelite në tokat e pushtuara nuk kanë vlefshmëri ligjore dhe shkelin ligjin ndërkombëtar dhe rezolutat e OKB-së.
Vërejtjet e Strock erdhën një ditë pasi ministrat e qeverisë izraelite iu bashkuan mijëra pushtuesve në një marshim përmes një zone të mbyllur ushtarake drejt kufirit të Gazës për të treguar mbështetje për ndërtimin e paligjshëm të vendbanimeve në enklavë.
Faqja izraelite e lajmeve The Times of Israel tha se marshimi u organizua për të shënuar 21-vjetorin e evakuimit të Izraelit nga blloku i vendbanimeve Gush Katif në Rripin e Gazës.
Në gusht 2005, Izraeli evakuoi katër vendbanime të paligjshme në Bregun Perëndimor verior dhe bllokun Gush Katif në Gazën jugore si pjesë e planit të tij të njëanshëm të shkëputjes nën kryeministrin e atëhershëm Ariel Sharon.