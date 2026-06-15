Ministrja gjermane e Ekonomisë do të vizitojë Turqinë për bisedime mbi tregtinë dhe energjinë

Ayhan Şimşek
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Ministrja gjermane e Ekonomisë dhe Energjisë, Katherina Reiche, do të udhëtojë këtë javë në Turqi për bisedime të nivelit të lartë mbi forcimin e bashkëpunimit në tregti dhe energji, njoftoi ministria, transmeton Anadolu.
"Turqia është një partnere me rëndësi strategjike për Gjermaninë", u tha gazetarëve në Berlin zëdhënësja e ministrisë, Susanne Ungrad.
"Vizita të enjten dhe të premten do të përqendrohet në partneritetin gjermano-turk në ekonomi dhe energji", shtoi ajo.
Reiche pritet të marrë pjesë në takimet e Komisionit të Përbashkët Ekonomik dhe Tregtar (JETCO) dhe Forumit Gjermano-Turk të Energjisë, që të dyja platforma afatgjata për thellimin e marrëdhënieve dypalëshe.
Ajo gjithashtu do të zhvillojë bisedime të drejtpërdrejta me homologët e saj ministrorë turq, e shoqëruar nga rreth 30 drejtues biznesesh nga sektorët kryesorë të ekonomisë dhe energjisë.